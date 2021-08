Angelina Jolie, Maddox'ı nasıl evlat edindi? 'Sahte' bir baba yardım etti

Bir zamanlar Jolie'nin Kamboçya'daki sağ kolu olan Sarath Mounh, ünlü yıldızın Maddox'u evlat edinip nüfusuna geçirmesi için ona nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Bugün üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocuk annesi olan Jolie'nin arkadaşı ve eski iş ortağı Mounh, İngiliz basınına Maddox'un evlat edinilme sürecini anlattı.



GÜLÜMSEMESİ ETKİLEDİ

Mounh'un anlattığına göre Angelina Jolie, 2002 yılında bir yetimhanede Maddox'ı görür görmez onun gülüşünden, zekasından ve sevimliliğinden etkilenip evlat edinmek istedi. Sarath Monh'un anlattığına göre, Maddox, Angelina Jolie'yi ilk gördüğünde ona bakarak gülmeye başladı. Bu da Jolie'nin kalbinin minik çocuğa ısınmasını sağladı. Maddox'ın, içini ısıtan gülümsemesi nedeniyle, yetimhanedeki çok sayıda çocuk arasından onu seçmeye karar verdi.





JOLIE'YE YARDIM ETTİ

Sarath Mounh'un anlattığına göre, Angelina Jolie, her ne kadar kalbi çok ısınsa da Maddox'ı evlat edinme konusunda bazı sıkıntılar yaşadı. Mounh da bunun üzerine yıldıza yardım etmeye karar verdi. Sarath Mounh, Maddox'ın evlat edinilme belgelerinde, kendini onu evlatlık almış babasıymış gibi gösterdi.





ZORLUKLA KARŞILAŞMAMASI İÇİN

Kamboçyalı bir babaya sahip olmak ülkede bir yabancı tarafından evlat edinilme konusundaki birçok zorluğu da ortadan kaldırıyor Mounh'un anlattığına göre. Sarath Mounh, daha sonra Jolie'nin Maddox'ı kendisinden evlat edindiğine dair bazı belgeler imzaladığını da sözlerine ekledi. Sarath Mounh, bugüne kadar üç farklı çocuğun bu şekilde yabancılar tarafından evlat edinilmesine aracılık ettiğini de anlattı. Sarath Mounh, Angelina Jolie'nin ilk evlatlığını alma sürecinde tanık olduklarını da anlattı. Söylediğine göre Jolie anne olmak istiyordu. Ama umutsuzca yardım eli uzatılmasını bekleyen çocuklara bakım sağlamanın daha iyi olduğunu düşündü ve evlat edinmeye karar verdi Jolie.





YARDIM ETTİĞİ İÇİN PİŞMAN DEĞİL

Sarath Mounh, Maddox'ı evlat edinme konusunda Angelina Jolie'ye yardım ettiği için hiçbir pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi. Mounh, bu yardımdan dolayı herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını da öne sürdü. "Kamboçya'da bebek kaçakçılığı o dönemde kötü bir noktadaydı. Jolie de yanlış bir yola sapmak istemedi" diye konuştu. Mounh kendi rolünün Jolie'nin arkadaşı olarak bazı yasal sorunları aşmasına yardım etmek olduğunu da ekledi. "Maddox'ı benim evlatlık oğlum gibi kayıt ettirdik. Jolie de onu yasal olarak benden evlatlık almış oldu" diyerek süreci anlattı.





ÇOK FARKLI KOŞULLARDA YAŞIYOR

Sarath Mounh, Maddox'ın doğduğundan çok farklı koşullarda daha iyi bir hayat yaşıyor olmasından gurur duyduklarını da belirtti. Mounh "Maddox, sokaklarda yaşayan bir çocuk olabilirdi. Kötü alışkanlıkların pençesine düşebilirdi. Kamboçşa'da yetimhane sistemi çok kötü. Birçok kimsesiz çocuk korunamıyor, hükümet de gerekli desteği sağlamıyor" diyerek sözlerini sürdürdü. Sarath Mounh, Maddox'ın çok şanslı bir çocuk olduğunu da ekledi.



ANNE OLMAYI DÜŞÜNMÜYORDU

Angelina Jolie bir röportajında Kamboçya'ya gitmeden önce anne olmayı hiç düşünmediğini anlamıştı. Jolie, bir zamanlar anne olmayı hiç istemediğini ve kendini anne olarak hiç düşünmediğini Assicoated Press’e verdiği bir röportajda açıklamıştı. 6 çocuğa sahip olan Jolie, röportajında “Garip bir durum… Hiç çocuk sahibi olmak istemedim. Hamile kalmak istemedim. Çocuk bakmak da istemedim. Kendimi anne olarak düşünmedim” dedi. Başta anne olmayı düşünmese de sonradan bu durum değişti. 2000 yılında rol aldığı Tomb Raider filminin çekimleri için gittiği Kamboçya'da çocuklarla oynarken "Benim oğlum bu ülkede bir yerlerde" diye düşündüğünü anlattı.



DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜLER

Anne ve babaları dünyanın en ünlü, en çok dikkat çeken isimlerinden olunca onlar da ister istemez aynı oranda ilgi topluyor yıllardır. Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie, yollarını ayırma kararı alalı yıllar geçti. Ama ne onlara ne de çocuklarına yönelen meraklı bakışlar azaldı. Hele boşanma aşamasında üçü biyolojik, üçü evlat edinilen altı çocuklarının velayeti için giriştikleri o mücadeleden sonra. Bu altı çocuğun, milyonların ilgisini üzerinde toplamasının nedenlerinden biri de hepsinin kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözü önünde büyümesi. Bakalım Jolie ve Pitt çiftinin çocuklarıyla dünya ilk olarak ne zaman tanıştı, şimdi her biri kaç yaşına geldi. İşte dünyanın gözü önünde büyüyen o altı çocuk.





İLK GÖZ AĞRISI

Artık 19 yaşında genç bir delikanlı Maddox Jolie Pitt . Hatta yüksek öğrenim için evinden bile ayrıldı. Jolie en büyük oğlu olan Maddox'u 2004 yılında minik bir çocukken evlat edindi. Kamboçya'dan evlat edindiği Maddox, artık annesine iş konusunda da yardımcı oluyor.



ANNESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

2001 yılında Kamboçya'da doğan Maddox'a o dönemde Rath Vibol adı verilmişti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adını verdi. Jolie, evlat edinme sürecinin başlarında bazı zorluklar yaşadı. Küçük çocuğun aslında kimsesiz olmadığı, evlatlık verilmediği tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu iddialar kanıtlanmadı. Artık bir yetişkin olan Maddox, işlerinde de annesine yardımcı oluyor.



KAMERA ARKASINDA ÇALIŞTI

Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killer My Father adlı filmin çekimleri sırasında kamera arkasında çalıştı Maddox. Kendi köklerinin geldiği Kamboçya'nın en zorlu dönemlerinden birini anlatan filmin çekimleri sırasında annesinin en büyük destekçisi oldu.



PITT İLE TERS DÜŞTÜ

Maddox Jolie Pitt, Brad Pitt ile boşanma sürecinde de Brad Pitt ile ters düştü. Hatta onun kendisine şiddet uyguladığını bile ileri sürdü. 19 yaşındaki Maddox, üniversite eğitimi için Güney Kore'ye gitti. Biyokimya eğitimi gören Maddox, hem okuduğu ülkenin dilini hem de Rusça'yı öğrenmeye çalışıyor. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle Los Angeles'a ailesinin yanında bir süredir.



VİETNAMLI PAX

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş olarak ikinci, evlatlık edinilme sırasıyla üçüncü çocuğu Pax Thien, Vietnamlı.Şu an 17 yaşında olan Pax Thien, aileye katıldığında takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Bir yetimhaneye bırakılalı henüz bir hafta olmuştu Jolie onunla tanıştığında.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Jolie ve sevgilisi Brad Pitt'in yetimhaneden aldığı çocuğa Pax Thien adı verildi. Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi.Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı. Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.





ETİYOPYALI ZAHARA

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş sıralamasında üçüncü, evlatlık edinilen ikinci çocuğu Zahara, Etiyopyalı. Jolie'nin 2005 yılında evlat edindiği Zahara Marley Jolie, hem öksüz hem de AIDS'liydi... Bu ikinci evlatlığı nedeniyle de medyanın ilgi odağında olan Jolie, Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Jolie, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı.

In Touch dergisinin bulup konuştuğu ve Zahara'nın biyolojik annesi olduğunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlı kadın çocuğuyla yeniden biraraya gelmek istediğini söyledi. 24 yaşındaki Lebiso, "Kızımın evine geri dönmesini ve köklerinin geldiği yerleri görmesini istiyorum"diye konuştu. Kızını doğurduktan sonra çok güç koşullar altında büyüttüğünü söyleyen genç kadın "Kızımın gerçek kimliğini tanımasını istiyorum" diye konuştu.



İLK YILLARI ZOR KOŞULLARDA GEÇTİ

Evine zorla giren bir kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra Zahara'ya hamile kaldığını söyleyen Lebiso, minik kızın 7 Ocak 2005'deki doğumunun ardından annesinin evine taşındığını ve işçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. O sıralar maddi durumunun çok kötü olduğunu belirten genç kadın "Çocuğumun öleceğini sandım. Çünkü ne ona bakacak paramız vardı ne de onu besleyecek yiyeceğimiz" dedi Angelina Jolie geçen yıl yaptığı bir açıklamada minik kızı Zahara'nın bir AIDS yetimi olduğunu hayatta kimsesi olmadığını söylemişti.

MODA TASARIMCISI OLMAK İSTİYOR

Ancak ABD'de yayınlanan In Touch dergisine göre Zahara'nın Afrika'da yaşayan bir ailesi olduğu resmi kayıtlarda da yer alıyor.Zahara'nın ailesinin; minik kız evlatlık verildikten sonra da onu görmeyi ve iletişim halinde olmayı talep ettikleri öne sürülüyor. Ancak Zahara bugüne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiç karşılaşmadı. Zahara bugün 15 yaşında ve moda tasarımcısı olmak istediği konuşuluyor.





İLK BİYOLOJİK ÇOCUK

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Nouvelle, 2006 yılında dünyaya geldi. Jolie, onu doğurmak için Namibya'yı tercih etti.Tüm dünya Shiloh'yu o kadar büyük bir merakla bekledi ki, hemen bir mumyası yapıldı. Minik Shiloh'nun ilk fotoğrafı için ünlü bir dergi grubu 4.1 milyon dolar ödedi.. Bu para yardım derneklerine bağışlandı. Bir dönem Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızı Suri ile birlikte en çok fotoğrafı çekilen ünlü unvanını bile ele geçirdi bir ara.





15 YAŞINA GELDİ

Shiloh Jolie Pitt, bugün 15 yaşında. Erkek kardeşleri gibi giyinmesiyle dikkat çekiyor. Bu konu da bir dönem tartışmalara konu olmuştu.





İKİZLER EN KÜÇÜKLER

Pitt ve Jolie'nin en küçük çocukları olan ikizler Knox Leon ve Vivienne Marcheline Jolie Pitt, 2008'de dünyaya geldi. Jolie bu kez onları dünyaya getirmek için annesinin köklerinin ait olduğu Fransa'yı seçti.



ONLAR DA 13 YAŞINA GELDİ

İkizlerin ilk fotoğrafları da 14 milyon dolara yine aynı dergi grubuna satıldı. İkizlerin sağlık durumu hakkında ilginç dedikodular da çıktı bir ara. Knox ve Vivienne'in doxn sendromlu olduğu ileri sürüldü. Ama bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı daha sonra ortaya çıktı. İkizler de bugün 13 yaşına geldiler. Her ikisi de sık sık anneleriyle birlikte çıktıkları alışveriş turlarında görüntüleniyor.

