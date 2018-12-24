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Haber Giriş: 24.12.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

Ali Yörenç kimdir?

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Ali Yörenç kimdir?
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Ali Yörenç, son günlerde magazin dünyasının gündemindeki isimler arasında yer alıyor. 1,95'lik boyu ile dikkat çeken Ali Yörenç, yer aldığı yapımlar haricinde özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Peki, Ali Yörenç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur. 

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır. 

Bir dönem Fatmagül Fakı ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç, bugünlerde Dolunay Soysert ile anılmaktadır.

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