Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Avrupanın orta yerinde tuhaf kasaba... Burada sadece 20 kişi yaşıyorAvrupa'nın orta yerinde tuhaf kasaba... Burada sadece 20 kişi yaşıyor!#Belçika
Yatırım vaadiyle 516 bin TL dolandırdılar... 5 şüpheli tutuklandı'Yatırım' vaadiyle 516 bin TL dolandırdılar... 5 şüpheli tutuklandı#Mersin
Harika Avcı sessizliğini bozduHarika Avcı sessizliğini bozdu#Harika Avcı
Son Dakika: Beşiktaşa Michy Batshuayiden kötü haberSon Dakika: Beşiktaş'a Michy Batshuayi'den kötü haber#Altay
Son Dakika: Dış basında olay Sergen Yalçın - Balotelli sözleri: Kendisine beyinsiz diyen adamdan intikam aldıSon Dakika: Dış basında olay Sergen Yalçın - Balotelli sözleri: 'Kendisine beyinsiz diyen adamdan intikam aldı'#Balotelli
Google Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyorGoogle Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyor#Mustafa Varank
Son dakika... Antalyanın Manavgat ilçesinde orman yangınıSon dakika... Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını#Antalya
Son dakika: Nikaraguada 6,5 büyüklüğünde depremSon dakika: Nikaragua'da 6,5 büyüklüğünde deprem#Nikaragua
Türkiye’de ilk kez E-spor dünyasının kalbi 25 Eylül’de İSFANBUL Tema Park’ta atacakTürkiye’de ilk kez! E-spor dünyasının kalbi 25 Eylül’de İSFANBUL Tema Park’ta atacak#HADO Avrupa Şampiyonası
e-ticaretin liderleri İstanbulda düzenlenecek World E-Commerce Forumda buluşacake-ticaretin liderleri İstanbul'da düzenlenecek World E-Commerce Forum'da buluşacak#World E-Commerce Forum
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

#Ali Sunal#Gül Sunal#Ezo Sunal
Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

Bugün 44. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Ali Sunal doğum gününden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

Güldür Güldür Show programıyla izleyiciyle buluşan Ali Sunal bugün 44. yaşına bastı. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu doğum günü pastasını da ailesiyle kesti.

Mutlu aile o anları sevenleriyle paylaştı. Ali Sunal gönderisine, "13.15’te ben doğdum bugün. (22 Eylül) Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi işte bu fotoğrafta... Artık her yaş başka heyecanlar bekliyor beni. Allah’ıma şükürler olsun" mesajını yazarken eşi Nazlı Kurbanzade, 'Canım Ali iyi ki doğdun. 4 kişilik ailemiz, huzurumuz, sağlığımız, heyecanımız, mutluluğumuz daim olsun, hep birlikte olsun. Seni çok seviyoruz' notunu düştü.

Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

Ali Sunal’ın yeni yaşını annesi Gül Sunal ve kardeşi Ezo Sunal da unutmadı. Oğlu ve torunun fotoğrafını paylaşan Gül Sunal duygularını şu sözlerle dile getirdi;

ALİM, minicik tombulcuk bi bebekken seni nasıl seviyorsam şimdi de aynı heyecanla seviyorum..22 Eylül saat 13.15 te babanın dediği gibi “ delik yanaklı”bir bebek dünyaya geldi.,O bebek çok iyi bir evlat, harika bir abi, çok iyi bir eş veeeee muhteşem bir baba oldu..Güzel ailenle mutlu huzurlu eğlenceli bir hayat diliyorum canım oğlum..İyi ki doğdun ALİM

Ezo Sunal da abisiyle fotoğraflarını paylaşıp; “Seni çok seviyorum Ali(abi), seni de çok seviyorum Ali (baba), seni de çok seviyorum Ali (dayı)… Bütün Ali’lere yetecek kadar büyük kalbin, sevginle bizi hep sarmalıyorsun… ailen olduğumuz için çok şanslıyız, iyi ki doğdun” sözleriyle doğum gününü kutladı.

Haberin Devamı

Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Sunal#Gül Sunal#Ezo Sunal