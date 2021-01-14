Ali Biçim'den Saba Tümer itirafı: "Fotoğraflarına inanılmaz like’lar atıyorum"

Saba Tümer ile ilgili de bir itirafta bulunan Ali Biçim, "Saba hanımı çok severiz sayarız. Son fotoğraflarına inanılmaz like’lar atıyorum zaten. Kendisinin geçmişte TV8’de bir programına katılmıştım. Orada hayranlığımı dile getirememiştim ama şimdi bu vesile ile söylemiş olayım" dedi.

İkinizde yaptığınız işten huzurlu musunuz?

Ali Biçim: Son derece huzurluyuz. Yaptığımız şeylerin insanlara geçtiğini düşünüyoruz. Geçemeyen insanlar için de hala geçirmeye çalışma durumlarımız devam ediyor. Tabii ki insanın içinde soru işaretleri oluyor. Ama biz o soru işaretlerini YouTube mevzusuna başladıktan birkaç ay sonra attık.

Mesut Can Tomay: Huzurluyuz, mutluyuz. İşlerimizi istediğimiz gibi servis edebildiğimiz için fazlasıyla huzurluyuz.

Sen de bir yetenek varsa buna şu anda yaptığın işle mi katma değer sağlardın yoksa oyunculukta bir hikaye çizerek mi?

Ali Biçim: Bizim en başından itibaren bulunmayı hayal ettiğimiz şeylerde bulunamadık. Aslına baktığında doğru bir hamle yapmışım. Benim en büyük şansım ne istemediğimi çok iyi biliyordum. Kendi yazdığımız şeylerde oynamak, başkalarının boyunduruğu altında kalmamak bizim en büyük avantajımız.

YouTube mecrasında şöyle bir durum var ya; şarkı çıkarıyorlar, oyunculuk yapıyorlar, filmde oynuyorlar, film yapıyorlar… Ama onlar YouTuber ve hiçbir alt yapıları yok şeklinde eleştiriler geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?

Ali Biçim: Çok meşhur bir BBC radyo spikeri var. Adam evsiz ama bir tane videoda meşhur oluyor. BBC onu ana sesi yapıyor. Şimdi bu adam şansı kendi mi yaratıyor yoksa bir şans dünyasının içerisine mi giriyor? Birisi hiç ummadığın bir anda şarkı çıkartıp 80 milyon dinleniyorsa; yıllarca iddiası olup dinlenemeyen insanların suçu mu yoksa 80 milyon dinleten insanın şansı mı? Yarın bir gün bir şey çıkardığımızda 80 milyon dinlenecek ise bu kimin günahı olabilir ki?

Siz şarkı yapmayı düşünüyor musunuz?

Ali Biçim: Tabii ki. Güzel bir şarkı üzerine aylardır çalışıyoruz.

Klip nasıl olacak?

Ali Biçim: Bizden hiç beklenmeyen bir şey yapacağız. Uzun süreli ya da kısa süreli darmaduman ilişkilerde birisi tekrar geri dönmeyi istediğinde çok yakın bir insanın geri dön ya da dönme deyip; aslında ikilemde kaldığı bir klip hikayesi bu. Dönerse ne olur dönmezse ne olur?

Enes Batur sizinle ilgili “Çok isim var, çok kişi ile çalıştık. Hayal kırıklığına da uğradım bugüne kadar. Ama Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’da hem öyle bir yetenek vardı hem de ben kendi imkanımı sunmaktan geri kalmadım. Aynı zamanda kendilerine çok güveniyordum ve bunu boşa çıkarmadılar.” dedi. Siz çalışma hayatınızda insanlara hep böyle mi yaklaştınız? YouTube kitlenizin büyümesinde bu tarz ilişkilerin ne kadar katkısı oldu?

Mesut Can Tomay: Bir dizi içeriği üzerinden bile düşünürsek şu an çok büyük televizyon kanallarında çok büyük bütçelere yapılan işler var. Yalnız bunların tanıtımı istenildiği gibi yapılmadığında bir karşılık bulamıyor. Kenan İmirzalıoğlu gibi bir insanın bile dizisinin 4 bölüm sonra kaldırılmayacağının garantisi yok. Bunun biraz daha reklam ve tanıtım dünyasına bağlandığını düşünmek mümkün. Bir dizi yapıldığında bütün İstanbul billboardlar ile giydiriliyorsa bir YouTube kanalı dijitale girerken de önden bu gibi büyük kanallarda tanıtım reklamlarını yapmaları çok doğal bir şey. Bugüne kadar iş yaptığımız insanlarla birbirimize çok güzel pas attığımıza inanıyorum.





YouTube’ta izlerken en kahkaha attığınız video ya da kanal hangisi?

Ali Biçim: Mertcan Bahar.

En IQ’süz bulduğunuz?

Ali Biçim: Yine Mertcan Bahar. Hem kahkaha atıp hem IQ’süz buluyoruz.

En vay be dediğin?

Ali Biçim: Duygu Özaslan, Danla Biliç ve Ala Tokel’in kanalı.

Pozitif anlamda mı bu?

Ali Biçim: Tabii tabii. Her videolarını açtığımızda birer kere vay be diyoruz.

Sen de şey var; bir kıza seni seviyorum dediğinde onun inanmama ihtimali de çok kuvvetli.

Ali Biçim: En büyük derdim o. Ama artık onu da dert etmiyorum. O seni seviyorum lafının ağzından çıkış güzergahı var. Ben sadece o güzergahı bulamıyorum.

En son en çok istediğiniz şey neydi?

Mesut Can Tomay: Aşk olabilir mi Ali hocam?

Ali Biçim: En son değil bayadır istediğim şey; bir aşk.

Mesut Can Tomay: Benim istediğim şey Altın Kelebek. Seneye bir tane istiyorum.

En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misiniz?

Ali Biçim: Şeyi söyleyebiliriz yani doğu tarafına gittiğimizde, ayakkabı dağıttığımızda, Elazığ’da deprem bölgesine gittiğimizde...

Mesut Can Tomay: Oraya armağan vermek için gittiğiniz insanların halini ve yaşamak durumunda olduğu koşulları gördüğünüzde o böyle şaplak gibi vuruyor insana. Sen ertesi gün İstanbul uçağına binip geri döneceksin, o video kurguya girecek ve video olarak hayatına devam etmek zorunda kalacak. Ama o insan orada kaldı, o koşullar orada kaldı. Ambale ediyor insanı ve gerçekle tanıştırıyormuş gibi hissettiriyor.

En son en çok neye hayır dediniz?

Ali Biçim: İstemediğimiz işleri yapmaya.

Mesut Can Tomay: Gönülsüz olduğumuz bir şeyin içinde olmaya.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısınız?

Ali Biçim: Ona aslında şarkılarını story’den paylaşılınca milyonlarca izlenmeyeceğini bir türlü anlatamadık. O da ısrarla anlamıyor.

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Ali Biçim: Bizim YouTube videolarımızı izleyen hemen hemen herkesin aklında bir ikonik kız var. İsimleri aklınıza gelir gibi düşünseniz bile o değil aslında. Ben buradan atlı kıza onu çok sevdiğimi…

Evet?

Ali Biçim: Seni seviyorum filan. Bundan iki ya da üç hafta önce bir tane hanımefendi katıldı programınıza. Kendisi YouTuber’lar ile ilgili bir şeyden bahsederken bir tane YouTuber’ın geçmişte oyuncu olduğunu söyledi ve ısrarla isim vermedi. İnsan ister istemez üstüne alınıyor. İsim vermiyorum, acaba mı diyorum.

Peki sevginin bu hikaye ile bir bağlantısı var mı?

Ali Biçim: Hiçbir alakası yok. Sadece bu benim challenge sorumdu.

Atlı kız?

Ali Biçim: Ben evlenmek istiyorum. Dolayısı ile bunu da kendi videolarımızda söylüyoruz. Ben aşkın her kapıyı açabileceğine inanıyorum. Birine sevgini anlat diyorsun ama o sevgiyi birine anlatırken o kadar endişe duyuyorum ki. İlerisini görmek istiyorum ama bizimle beraber görmek isteyen korkusuz insanlar yok. İş ilanı gibi olacak ama korkusuz takım üyeleri arıyoruz. Peki sen beni sosyal medyadan kiminle yakıştırıyorsun?

Ben ondan çok şunu söylemek isterim; gelecekte senin bugün magazinde dillerden düşmeyen isimlerden belki de daha ağır daha gündemde daha reytingli bir aşk hikayen olacağına inanıyorum. Hatta senin markana dahi katma değer sağlayacak o aşk hayatı.

Survivor şampiyonu olmak mı gönüllerin şampiyonu olmak mı?

Mesut Can Tomay: Gönüllerin şampiyonu olmak.

Bülent Ersoy ile YouTube kanalında partner olmak mı Şeyma Subaşı ile ortak İnstagram hesabı yönetmek mi?

Mesut Can Tomay: Şeyma Subaşı ile ortak lokmacı açmak.

Neden mi nasıl mı?

Mesut Can Tomay: Nasıl?

Seveni üzmek mi üzeni sevmek mi?

Mesut Can Tomay: Seveni üzmek.

Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu …………….. .

Ali Biçim: Aslında bir aşk adamıyım.

Tam o anda ……. olmuştu ve heyecanımı içimde tutamamıştım içimde.

Mesut Can Tomay: Tam o anda suretini gördüğümde artık hayatımı mahvedeceğini anladım. Beraber vakit geçirmek beni ters kelepçe yaptı.

Etkisi sen de devam ediyor mu?

Mesut Can Tomay: Tahribatı devam ediyor. Belli ki bir 30-40 sene daha devam edecek.

Görüşmüyorsunuz değil mi?

Mesut Can Tomay: Çok aktif bir şekilde görüşüyorum.

Neden görüşüyorsun?

Mesut Can Tomay: Görüşmezsem yapamam.

Tam o anda çok utanmıştım.

Mesut Can Tomay: Ben Yetenek Sizsiniz mevzusundan kendimi tekrar tozlu sandıktan çıkaracağım. Hayatımdaki medya sektörü ile ilgili arzularımın başlangıcın sağlasa da o an o görüntüleri izlediğimde çok utanmıştım ve hala çok utanıyorum.

Çok fena reddedilmiştim.

Ali Biçim: Hiç öyle bir şey yaşamadım. Yaşasam Allah çarpsın söylerim.

Mesut Can Tomay: Çocuklukta filan çok fena reddedilirsiniz. Ben bilinçli bir çocuktum; efendi gibi kalibremi bilirdim. Sınırlarımı, şansımı zorlamazdım. Onun için reddedilmedim galiba.

Sence aşk konusunda benim yanımda kim olurdu diye bir soru sordun. İki isim geldi aklıma. Birincisi ile çok eğlenebileceğin, vaktinin çok iyi geçebileceği ve yıpranmayacağın mutlu bir ilişki olurdu muhtemelen. Televizyon dünyasının çok ünlü isimlerinden Saba Tümer.

Ali Biçim: Saba hanımı çok severiz sayarız. Son fotoğraflarına inanılmaz like’lar atıyorum zaten. Kendisinin geçmişte TV8’de bir programına katılmıştım. Orada hayranlığımı dile getirememiştim ama şimdi bu vesile ile söylemiş olayım.

Mesut Can Tomay: İkinci opsiyonu duyabilir miyiz?

İkinci opsiyon, senin hayatının devamında seni yaralayacak bir sonla sonuçlanır bence. Bunu söylediğim için de ben de çok sıkıntıya girebilirim. Ama unutulmayacak bir aşk hikayesi olabilir; Aslı Enver.

Ali Biçim: Gerçekten kalbi direkt tarıyorsun. İşin şakası bir yana gerçekten güzel iki isim. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Bir gün inşallah bir yerde karşılaşırız. Eğer bahtımızda varsa yaşamak hiçbir şekilde engel olamam. Kul kurar Allahü Teala gülermiş.

Senaryolardan birinin olduğunu düşünülse.

Ali Biçim: İnşallah bu hikayede yanan ben olmam.

Dilediğiniz bir kişiye dilediğiniz bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ne sorardınız?

Ali Biçim: Beni özledin mi?

Ama burada kimin olduğunu söylemeniz lazım. Ayrı ayrı da olabilir.

Mesut Can Tomay: Cem Yılmaz’ın alışveriş sitesi reklamlarından ne kadar aldığını gerçekten kendisine sormak isterdim. Altı film karakterini ne kadara vermiş olabilir Cem abi gibi bir insan. Bir de Acun Ilıcalı’ya telefon reklamını kaça yaptığını sormak isterdim. Firmayı kendi aldı sandım. Acun Ilıcalı ve aile fertlerini bir reklamda oynatmanın bedeli ne olabilir?

Ali Biçim: Ben ortak bir soru sorayım ikimizin adına. Cem abi bizi seviyor musun?