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Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

Ali Atay film şirketi ile davalık olmuştu, karar verildi!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ali Atay film şirketi ile davalık olmuştu, karar verildi!
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OYUNCU Ali Atay’a Müstesna Film Şirketi’nin açtığı dava reddedildi.

Müstesna Film, 4 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ünlü oyuncunun başrol oynaması için anlaşma yaptığı “Gaza Gelen Adam” adlı filmin çekimlerini yarıda bırakıp kendilerini zarara uğrattığını iddia etti.

Dava dilekçesinde, oyuncunun şirketten aldığı 100 bin lirayı iade etmediği de öne sürüldü. Ali Atay ise davacı şirket ile aralarında borca ilişkin hiçbir sözleşme olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, Müstesna Film şirketinin Ali Atay’a yaptığı ödemeye ilişkin belge sunmadığı ve iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davayı reddetti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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