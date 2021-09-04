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Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Annemi uzun zamandır görmüyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki: Annemi uzun zamandır görmüyorum

Aleyna Tilki, önceki gün Etiler’deki Da Mario adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden genç şarkıcı, koronavirüse yakalanan annesi Havva Öztel’in sağlık durumuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

Aleyna Tilki: Annemi uzun zamandır görmüyorum

“Konserlerden dolayı ben de bayağıdır görmüyorum. Temasımız olmadığı için dışarıdayım. Ama kendisi gayet iyi. Şükür ki hafif şekilde atlatıyor.”

Aleyna Tilki: Annemi uzun zamandır görmüyorum

Havva Öztel, sosyal medyada sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki, şarkıcılığa adım atan kardeşi Ayça Tilki hakkında sosyal medyada yazılan olumsuz yorumlar için de “Bana zamanında yapılan şeylerin kardeşime yapılmaması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Aleyna Tilki: Annemi uzun zamandır görmüyorum

Aleyna Tilki renkli tırnaklarıyla dikkat çekti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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