Ailesinin anne olmayan tek üyesi... Şimdiye kadar çoktan doğururum sanıyordum

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İnsan bu kadar güzel ve ünlü olunca sadece mesleği değil elbette hayatının her alanı da merak konusu oluyor. Aşkları, ayrılıkları hatta çocuk sahibi olup olmadığı bile...

Tıpkı Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Kendal Jenner gibi!



Son dönemde ayrıldığı sevgilisi rap şarkıcısı Bad Bunny ile yeniden barıştığı iddialarıyla gündemde olan Kendall Jenner, hayatını masaya yatırdı ve samimi açıklamalar yaptı.

28 yaşına gelen Jenner, Vogue dergisinin konuğu oldu ve neden diğer kardeşleri gibi bu zamana kadar çocuk sahibi olmadığını anlattı.

'BU YAŞA KADAR ÇOCUĞUM OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'

Daha gençken 27 yaşına gelinceye kadar çoktan çocuk doğurmuş olacağını düşünmüş Kendall Jenner. Ama yine de şu andaki halinden gayet memnun. Altı kardeş içinde tek çocuksuz kişi olmak da onu rahatsız etmiyor.

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Kendall Jenner, dergiye verdiği röportajda annesi Kris Jenner'ın zaman zaman kendisine de artık çocuk yapması ve bir erkekle yerleşik hayata geçmesi konusunda baskı yaptığını anlattı. Top model aslında durumundan memnun olduğunu ve çocuksuz özgürlüğün keyfini çıkardığını da sözlerine ekledi.

Kendall Jenner, bu konuda şunları söyledi: "Bazı günler onlara bakıyorum ve düşünüyorum... Bu gerçekten çok özel bir durum. Aslında biraz farklı olmak hoşuma gidiyor. Ama ben de muhtemelen bir gün yolumu bulacağım."

Ünlü model, "Eskiden 27 yaşına gelinceye kadar birkaç tane çocuk doğuracağımı düşünürdüm. Şimdi o yaşı geçtim ve kendimi hala genç hissediyorum. Çocuksuz özgürlüğümün keyfini çıkarıyorum" dedi.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Kendall Jenner'ın kardeşlerinin, altı aylıktan 14 yaşına kadar uzanan geniş bir yelpazede toplam 14 çocuğu olduğunu hatırlatalım.





ANNESİ ONUN DA ÇOCUK SAHİBİ OLMASINI İSTİYOR

Aslına bakılırsa Kendall Jenner'ın çocuk dünyaya getirmediği için annesi Kris Jenner'dan bir tür baskı görmesi bilinmedik bir durum değil.



Annesi, üstelik de ailece kamera karşısına geçtikleri reality şov programı sırasında Jenner'a bu konuda uzun bir konuşma yapıp onu köşeye sıkıştırmıştı.



Kris Jenner o konuşmada kendisini torun sahibi yapmayan tek çocuğuna "Belki de artık bebek sahibi olma zamanın gelmiştir" dedi.



Bunun üzerine Kendall Jenner da "Bana gençleşmediğimi söylüyorsun anne ama bil bakalım ne oluyor? Bu benim hayatım ve henüz buna hazır değilim" diye yanıt verdi.

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Her ne kadar küçüklüğünden bu yana ailesiyle birlikte kamera karşısına geçiyor olsa da Kendall Jenner, özel hayatını diğer kardeşleri gibi çok da açık etmiyor.Bu konuda da daha önce verdiği bir röportajda "Bu iki kişinin arasında kalması gereken bir durum. Herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor" demişti.

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Kendall Jenner , son olarak Bad Bunny ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Ayrılan çift, bu hafta başında gerçekleşen MET Gala gecesinin partisinde samimi şekilde görüntülendi. Geceyi birlikte geçiren Jenner ile Bad Bunny, kaldıkları otelden gizlice ve ayrı ayrı çıktı.Jenner, Bad Bunny'den önce basketbolcu Devin Booker ile birlikte oldu. İlişkileri ciddi gibi görünse de gençler bir süre sonra yollarını ayırdı.Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar birçok ünlüyle anıldı. Her ne kadar samimi şekilde görüntülenmemeyi başarmış olsalar da magazin basını bunları "tarihe not düştü."

GİZLESE DE İLİŞKİLERİ HEP KONUŞULDU

Jenner'ın adının aşk söylentilerine karıştığı ünlülerden biri Harry Styles. İddialara göre ikili, 2014 ile 2015 arasında bir yakınlaşma yaşadı. Hatta 2015 yılının aralık ayında, yani yıl sonu tatilinde Anguilla'da bir yat gezisinde görüldüler.

Jenner, 2015 yılında Nick Jonas ile anıldı. Yakın arkadaşı Gigi Hadid de o sıralarda Nick'in kardeşi, Joe ile birlikte anılıyordu.



İşte iddialara göre o yılın yaz aylarında iki yakın arkadaş olan ünlü top model, Jonas kardeşlerle kısa süreli bir ilişki yaşadı. Bir kaynak US Weekly'ye verdiği demeçte o sırada Nick Jonas'ın hayatında kimse olmadığını ve Jenner ile birbirlerinden hoşlandıklarını söyledi.



Jenner, 2017 ile 2018 arasında basketbolcu Blake Griffin ile flört etti. O sırada "Ben iyiyim, o çok tatlı biri" demeci hiçbir zaman unutulmadı. Ama ilişkileri uzun sürmedi.