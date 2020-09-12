Ahu Aysal: Giden mala üzülmem

Aysal, daha kendisine soru yöneltilmeden “Her şeye yeni baştan başlayacak kudretim var. Hiçbir şeyden korkmuyorum” dedi. Aysal, “Her şeye baştan başlayacak kudretim var derken ne demek istediniz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim elimden her şeyimi alsalar, sağlığım hariç umurumda olmaz. Otelden çıktım diye arkadaşlarım ‘Üzülüyor musun’ diye soruyor. Mal için üzülür müyüm, asla üzülmüyorum.”





