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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 12.09.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Ahu Aysal: Giden mala üzülmem

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Ahu Aysal: Giden mala üzülmem
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İcra yoluyla satılacak olan Hotel Les Ottomans’ın eski sahibi Ahu Aysal, Akmerkez’de görüntülendi.

Aysal, daha kendisine soru yöneltilmeden “Her şeye yeni baştan başlayacak kudretim var. Hiçbir şeyden korkmuyorum” dedi. Aysal, “Her şeye baştan başlayacak kudretim var derken ne demek istediniz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim elimden her şeyimi alsalar, sağlığım hariç umurumda olmaz. Otelden çıktım diye arkadaşlarım ‘Üzülüyor musun’ diye soruyor. Mal için üzülür müyüm, asla üzülmüyorum.”

Ahu Aysal: Giden mala üzülmem


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