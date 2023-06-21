Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor.... İşte düğün tarihi!

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Aldığım duyumlara göre çift, 18 Temmuz’da Bodrum’da evlenecek.



Yaz düğünü yapmak isteyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılacağı tören için hazırlıklarını tamamlamak üzere...

Çift, geçtiğimiz aylarda Bodrum’a giderek lokasyonlara bakmıştı. Bu arada çift, düğünden sonra Bodrum’da kalmayacak; balayı için yurtdışına gidecek...

İspanyol ressam Pera’da

Farklı coğrafyalardan insanlar ve kültürlere dair portreleriyle tanınan ünlü fotoğraf sanatçısı İsabel Munoz, Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanlarda çektiği fotoğrafları “Yeni Bir Hikaye-Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar” adı altında Pera Müzesi’nde açtığı sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

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Ünlü sanatçıyı İstanbul’da sıkı dostu olan Efsun ve Gül Yazıcı rehberlik edip İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerini gezdirdi. Sergiyi 17 Eylül’e kadar gezip görebilirsiniz.

50’nci yılı kutladılar

Cemiyetin ünlü çifti Nilgün-Oğuz Çarmıklı, 50’nci evlilik yıl dönümünü Cenk Eren’in sahne aldığı Ulus 29’da kutladı.

Tuncay-Emine Özilhan, Bilgül Vargı, Osman-Mihriban Müftüoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen kutlama yemeğinde Nilgün Çarmıklı, 50 yıl önce evlenirken giydiği gelinliği giyerek hem eşine hem de dostlarına sürpriz yaptı.

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Cenk Eren ’in şarkıları ve güçlü sahnesinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen dostları, sonralara doğru hareketlenen şarkılara adeta coştu.

Fransa’da ödül

‘Watch With Love’ markasının sahibi Hasan Keydal, geçtiğimiz hafta Fransa’da katıldığı özel bir gecede ödül aldı. Seda Sayan’ın elinden ödülünü alan iş insanı, saatin önemli bir yatırım aracı olduğunu anlattı.

“Bir saat değer kaybetmez, yalnızca değer kazanabilir” diyen Keydal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli, modaya hitap eden, sağlıklı çalışmasından ödün vermeyen, bulunması zor olan modellerdeki saatleri satın alarak başka bir kullanıcıya ulaştırmaktayız. Ödülle başarımızın meyvelerini topladık.”

İstanbul’un ikonu Bodrum’da

İstanbul’un klasikleşen İtalyan Restoranı ve şehrin buluşma noktası Da Mario, İtalyan mutfağının en özel lezzetlerini Bodrum ile buluşturuyor.

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Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy’de kapılarını açan Da Mario ile Bodrum mavisi İtalyan rüzgarlarıyla dalgalanacak. İç açıcı mimarisiyle dikkat çeken Da Mario, atmosferini Bodrum’a uyarladı.