MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAhmet Kaya’nın filmine gösterim izni
GeriMagazin Ahmet Kaya’nın filmine gösterim izni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.04.2020 - 07:30,Son Güncelleme:

Ahmet Kaya’nın filmine gösterim izni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Kaya’nın filmine gösterim izni
Abone Olgoogle-news

MERHUM sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filminin, 7 Şubat’ta vizyona girişi, sanatçının vârisleri eşi Gülten Kaya ile kızları Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya tarafından durdurulmuştu.

 Vârisler “Bu film iznimiz olmadan çekildi” diyerek filmin yapımcılarına dava açıp “ihtiyati tedbir” kararı aldırmıştı.

Filmin yapımcılığını üstlenen X Yapım’dan Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Koray Şavata karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı.

Yüksek Mahkeme, X Yapım’ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte “İki Gözüm Ahmet” filminin sinemalarda seyirciyle buluşması önündeki yasal engel kalktı. X Yapım’ın avukatı Volkan Yolcu, “Filmin gösterime girebileceği kesin biçimde onaylanmıştır” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle