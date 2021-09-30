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Acun Ilıcalı Alper Baycın’ı unutmadı… Saldırıda hayatını kaybetmişti

#Alper Baycın#Acun Ilıcalı#Alper Baycın Kimdir
Acun Ilıcalı Alper Baycın’ı unutmadı… Saldırıda hayatını kaybetmişti

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Survivor çekimleri için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti’nde uğradığı saldırıda hayatını kaybeden kameraman Alper Balcın’ın adını verdiği park törenle açıldı. Acun Ilıcalı da çalışanı Alper Baycın için yapılan parkın açılışına katıldı. Törene katılan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesinde Donimik Cumhuriyeti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın’ın (24) adını verildiği parkın açılışı yapıldı. Törene Alper’in ailesi, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye jürisi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Ailesinin yanı sıra törene katılan Acun Ilıcalı da konuşma yaptı. 

Alper Baycın’ın kısa ömründe çok sayıda insanın sevgisini kazandığını belirten Acun Ilıcalı "Bugün, çok mutlu olmamız gereken bir gün ama kalbimizdeki hasar o kadar büyük ki o mutluluğu da tabii ki yaşayamıyoruz" dedi. ’Güzel kardeşim’ diyerek sözlerine devam eden Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Bazı insanların yokluğu asla doldurulamaz. Alper de o insanlardan biriydi. Annesini ve babasını, Ahmet ağabey ve Aynur hanımı tanıdıktan sonra Alper’in neden örnek bir insan olduğunu da görüyoruz. Hep beraber, burada olarak bunu başardık. Bu güzel kardeşimizin anne ve babası onunla bir kez daha gurur duymuştur. Bunu milletimizin farkı olarak görüyorum. Bu maneviyatımızın bence dünyada karşılığı yok. Sevgili belediye başkanımız burada, çok önemli. Şehrin en güzel yerinde böyle güzel bir park. Muratpaşa Belediyesi de gönülden teşekkürler. Hepimizin kalbimizin buluştuğu bir yer olacak burası."

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

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Törenden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Acun Ilıca, paylaşımının altına; "2018 yılında kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ın adını yaşatmak adına Antalya Muratpaşa’da Kameraman Alper Baycın Parkı’nın açılışındaydık. Seni asla unutmayacağız..." notunu düştü. 

ALPER BAYCIN KİMDİR?

Antalya’da dünyaya gelen Alper Baycın, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunuydu. Bir süre Fenerbahçe TV’de çalıştıktan sonra Acun Meyda’da geçen Baycın, bir süredir Dominik’teki montaj ekibinde görev alıyordu. O dönemde 24 yaşında olan Baycın, 2018 tarihinde Survivor Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın’ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, talihsiz genci bıçaklayarak öldürdüler.

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