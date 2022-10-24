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90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen'den acı haber

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#Sinem Üretmen#Manken#Deniz Pulaş
90lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmenden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 13:55

Bir süredir kanser tedavisi gören 90'lı yılların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti.

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Acı haberi Deniz Pulaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Sinem Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem" notunu düştü.

1 Ocak 1971 doğumlu Üretmen, 51 yaşındaydı...

90lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmenden acı haber

1994 yapımı 'bir Sonbahar Hikyesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. 

90lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmenden acı haber

Sinem Üretmen, 1994 yılında 'Kınalı Bebek' şarkısının klibi için Demet Sağıroğlu ile kamera karşısına geçmişti...

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90lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmenden acı haber

Aynı yıl, Burak Kut'un döneme damga vuran şarkılarından 'Bebeğimdin'in klibinde yer almıştı. 

90lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmenden acı haber

 Üretmen, 1996 yılında ise Şebnem Ferah'ın 'Vazgeçtim Dünyadan'klibi ile izleyici karşısına çıkmıştı. 

90lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmenden acı haber

 

 

 

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