82 yaşındaki yıldız tekerlekli sandalyeden inip motosiklete biniyor: Sokakların hızlı teyzesi!

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İşte sinema dünyasına damgasını vuran ünlü bir yıldız da bunun çarpıcı örneklerinden birini sergiliyor.

82 yaşına gelmesine rağmen gençlik yıllarında başlayan hız tutkusuna bir türlü veda edemiyor. Yeri geldiğinde yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalye kullanıyor ama üzeri papatya çizimleriyle süslü pembe motosikletinden de inmeyi hiç istemiyor.

Kim mi bu ünlü yıldız?

82 YAŞINDA MOTOSİKLETTEN İNMİYOR

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Ann Margret ya da tam adıyla Ann Margret Olsson. İsveç asıllı 82 yaşındaki ünlü oyuncu, yıllar geçip yaş alsa da motosiklet tutkusundan bir türlü vazgeçemiyor. Üstelik onun pembe renkli motosikleti Los Angeles sokaklarında gayet de ünlü.

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Ann Margret, geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te kadınlar arasında düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Konu yine döndü dolaştı motosikletine geldi.

People dergisine konuşan ve pembe renkli motosikletinin her yerinde papatya çizimleri olduğunu söyleyen Ann Margret "Hızı seviyorum. Ama uyuşturucuları değil" diye konuştu.

Ann Margret, dergiye anlattığına göre artık 80'li yaşlarına gelmesine rağmen, bu hız tutkusundan vazgeçmeye zerre kadar niyetli değil.

Oyuncu, o röportajda hayattaki bir başka tutkusunun dans olduğunu da söyledi. Hatta daha küçücük yaşında ailesine, bu dünyaya insanları eğlendirmek için geldiğini kanıtlamak için dans dersleri aldığını da anlattı.

Ann Margret, üzerinde papatya desenleri olan pembe motosikletini de hız yapmayı da çok seviyor. Hem de artık 82 yaşında olmasına rağmen.

Oyuncu, kimi zaman yürümekte zorlanıp tekerlekli sandalye kullanırken görüntülense de motosikletinden inmeye hiç niyeti yok. Çünkü söylediğine göre tam bir hız tutkunu.

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HAYALİ GÖSTERİ DÜNYASINA GİRMEKTİ... BUNU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Ann Margret, 1941 yılında İsveç'te dünyaya geldi. Daha o küçükken ailesi ABD'ye taşındı. Söylediğine göre daha o zamanlarda şov dünyasında kariyer yapmaya kararlıydı.

Hatta çok erken yaşta bunu da ailesine ilan etti: "Onlara 'Sizinle konuşmak istiyorum. Bu benim için çok çok önemli ve ben şov dünyasına girmek istiyorum' dedim."

Bu sözlerin ardından da bu konuda gerekli adımları atmaya başladı. Sonunda ailesi de onu onaylayınca hemen harekete geçti.

Zaten fazla beklemesi de gerekmedi. Komedyen George Burns tarafından keşfedildi Ann Margret. Sonra da kısa sürede kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.

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TUTKUNUN KAYNAĞI BABASI VE DAYISI

Ann Margret'in ilerleyen yaşına rağmen bir türlü vazgeçemediği motosiklet tutkusunun kaynağı ise babası.

Bu konuda da daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti Ann Margret: " Bana motosiklet konusunda ilham veren babamdı. Annemle evlenmeden önce babamın birkaç tane motosikleti varmış. Ayrıca annemin erkek kardeşi de motosiklet kullanırdı. Ben 10 yaşındayken dayım beni motosikletinin arka koltuğunda gezdirirdi. O motosikleti unutmam mümkün değil" diye anlattı.

Ann Margret, hız tutkusu hakkında konuşurken çok heyecanlandığını da saklamıyor.

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UNUNULMAZ FİLMDE ELVIS PRESLEY İLE OYNADI

Ann Margret, 1960'lı yıllarda sinemanın en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Uzun süre kadın güzelliğinin simgesi olarak anıldı.

Onun akıllara en çok yerleşen filmlerinden biri Elvis Presley ile birlikte kamera karşısına geçtiği 1964 tarinli Viva Las Vegas oldu.

Presley'in ölümünden sonra bile o filmde iki oyuncu arasında gerçekten romantik bir ilişki yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Ama Ann Margret, bu konuda kendisine yöneltilen sorulara "Elvis ile sadece arkadaştık" diye yanıt verdi.