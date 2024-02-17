80 yaşındaki oyuncu para için evini bile sattı: Yaşamak için çalışmak zorundayım... Bu yaşta o kadar zor ki!

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Bu konuda bir itiraf da 80 yaşındaki emektar oyuncudan geldi: Yaşamak için çalışmak zorundayım. Ama bu yaştan sonra çok zor oluyor.

Böyle samimi bir itirafta bulunan kişi, kariyeri boyunca her biri hafızalara kazınan birçok yapımda oynayan Eric Idle. 80 yaşındaki İngiliz oyuncu, Twitter sayfası üzerinden yaptığı bir paylaşımda finansal darboğazlarıyla ilgili olarak takipçileriyle dertleşti.

BU YAŞIMDA BÖYLE OLACAĞINI HİÇ UMMAMIŞTIM

Yıllar önce rol aldığı Monty Python adlı yapımla kariyerinde zirveye çıkan, ardından da birçok film ve dizi projesinde kamera karşısına geçen Idle, "Nedense herkes bizim çok paramız olduğunu düşünüyor. Oynadığım Monty Python bir felaketti. Spamalot adlı yapımdan ise 20 yıl önce para kazandım. Yaşamak için çalışmaya mecburum. Bu yaşta bu hiç kolay değil" diye yazdı.

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Eric Idle, samimi itiraflarını biraz daha detaylandırdı: "Bu yaşıma geldiğimde gelir akışının bu kadar korkunç bir biçimde azalacağını hiç düşünmemiştim.

Aslında Eric Idle, kariyeri boyunca o kadar da az para kazanmadı. Kariyer başarılarının yanı sıra o dönemde kazancı da iyiydi. Yine ileri bir yaştayken yani 2004 yılında yazdığı Spamalot adlı müzikal bir yıl sonra tiyatro sahnesine geldi. Tam dört yıl boyunca da sahnelenmeyi sürdürdü.

Erıc Idle'ın hem yazdığı hem de oynadığı bu müzikal, 2005 yılında Tony Ödülleri'ne damgasını vurdu. Çok sayıda ödül de kazandı.

YİNE DE YAPTIĞI İŞTEN KEYİF ALIYOR

Kendisinin belirttiğine göre aslında varlıklı değil de komik olmayı tercih ediyor ünlü oyuncu. Ama yine de bu yaşında daha fazla para kazanmış olmayı umduğunu da gizlemiyor.

Ama yine de yaptığı işi çok seviyor Eric Idle... Bu konuda da şunları yazdı oyuncu: "Ben iyiyim.. Yazmaya devam ediyorum.. Bu benim yapmayı en çok sevdiğim şey. 1963 yılından beri bunu yapıyorum, bana normal gelen bu. Bu sayede çok şey öğrendim."

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Onun bu yakınmalarına takipçilerinden de ünlü oyuncuyu destekleyen yanıtlar geldi. Bunlardan bir tanesi "Eğer evrende adalet olsaydı sen de en zenginler arasında olurdun" diye yazdı.

Bir başka takipçisi de "Bu çok büyük bir utanç. Sen çok daha iyisini hak ediyorsun" diye ünlü oyuncuya destek verdi.

ÖNCEKİ YIL ABD'DEKİ EVİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Eric Idle bundan birkaç yıl önce de ABD, California'da bulunan İspanyol tarzı evini satışa çıkarmıştı. 18 yıl önce 1 buçuk milyon dolara satın aldığı evi için istediği fiyat 6 bin 500 dolardı. Oyuncunun evini milyarder İngiliz varis India Rose James satın aldı.

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Bu arada Eric Idle, 2022 yılında pankresa kanserine yakalandığını öğrendi. Ama hastalık çok erken teşhis edildiği için hayata tutundu ünlü oyuncu.

Eric Idle'ın durumunu kısaca özetlemek gerekirse "Yıllarca herkesi güldürdü, ama hayat onu güldürmedi" demek yanlış olmaz.

Çünkü 1943 yılında dünyaya gelen Idle,çok uzun süre boyunca seyirciyi günlük dertlerinden uzaklaştıran yapımlara imzasını attı. Sadece yazarlık ve oyunculuk değil hazırladığı oyunların müziklerine de imzasını attı Idle.

KOMEDİ TARİHİNE DAMGA VURDULAR

Onun en çok bilinen özelliği ise sıra dışı bir komedi urubu olan Monthy Python'a üyeliği. Sadece erkek oyunculardan oluşan bu grup hayata dair ince esprilerle dolu çalışmalarıyla tanınıyor.

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Idle'ı şöhrete kavuşturan Monthy Python'a kısaca bakarsak... 1969 yılında Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ve Michael Palin'in bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Bu grubun espri anlayışı "gerçek üstü" olarak anılıyor. BBC başta olmak üzere birçok kanalda yaptıkları şovlarıyla hafızalara kazındılar.