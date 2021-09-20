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Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73'üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

#Emmy Ödülleri#73'Üncü Emmy Ödülleri#73. Emmy Awards

Son bir buçuk yıldır Covid 19 pandemisi yüzünden darbe yiyen ışıltılı ödül törenleri geri döndü. Ama büyük bir farkla.

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İKİ DİZİ GECEYE DAMGA VURDU
TV dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 73'üncü kez dağıtıldı. Los Angeles'ta yapılan törenin kırmızı halısı da kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine döndü. Tören her ne kadar geçmiş yıllarını aratmasa da bazı farklılıklar vardı. Geceye katılım, pandemi önlemleri nedeniyle 500 kişiyle sınırlandırıldı.

AŞI VE TEST ŞARTI
Konukların hepsine de Covid 19'a karşı aşılanmış olmaları şartı getirildi. Ama bu da yetmedi, tüm konuklardan negatif Covid 19 testi sonucu istendi. Geceden bol ödülle dönen The Crown dizisinin yıldızları ise Los Angeles'a gitmek yerine Londra'dan katıldı. Orada kendi kırmızı halı geçişlerini yapıp canlı bağlantı ile töreni izledi. Gelelim 73'üncü Emmy Ödülleri töreninin kırmızı halısına... İşte The Crown ve The Queen's Gambit dizilerinin damgasını vurduğu gecenin kırmızı halısından objektiflere takılanlar.

 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı


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HER ZAMANKİ GİBİ
Gecenin en klasik ve en şık ünlülerinden biri Catherine Zeta Jones oldu. Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, kırmızı halıda "eski ekol Hollywood şıklığının" temsilcileri oldu. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı


SAPSARI GİYİNDİ
Kaeley Cuoco, geceye tepeden tırnağa sarı giyinerek gitti. Yıldızın ayakkabıları bile elbisesine uygun renkteydi. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

O DA SARILI 
Gecenin sarı tonlarında giyinen bir başka ünlüsü de The Queen's Gambit dizisinin yıldızı Anja Taylor Joy oldu. Genç oyuncu aynı zamanda törenin en şık konuklarından biri olarak da listeye girdi. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

KIYAFETİ ŞAŞIRTTI
Tören gecesinin giyimiyle en çok dikkat çeken konuğu Emma Corrin oldu. The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran ve bu sayede yıldızı parlayan oyuncu tören için ünlü Handmaid's Tale dizisinin kostümlerini anımsatan bir kıyafet seçti. Uzun tırnakları da dikkat çeken Corrin, bu tercihiyle "gecenin en kötü giyinen" konukları arasına girdi. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

TARZINI BOZMADI
Bu tür gecelerin en renkli giyinen ünlülerinden Billy Porter yine tarzını bozmadı ve ilginç bir kıyafet seçimi yaptı.

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

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SADE ŞIKLIK
Son dönemde Mare of Easttown dizisiyle gündemde olan Kate Winslet, son derece sade ve şık bir kıyafet tercih etti.

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

60'LAR ESİNTİSİ
Yara Shadidi, 60'ların modasından esintiler taşıyan yeşil elbisesiyle tam not aldı. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

MOR GİYİNDİ
Çirkin Betty (Ugly Betty) ile yıldızı parlayan America Ferrera, mor elbisesini mavi taşlı küpelerle tamamladı. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

GÖSTERİŞLİ SEÇİM
Kerry Russell, kırmızı halıda gösterişli elbisesiyle göz doldurdu. 

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Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

PEK BEĞENİLMEDİ
Amy Poehler, bu tercihiyle gecenin en kötü giyinen yıldızları arasına girdi. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

İLGİNÇ SEÇİM
Dany Levy, kırmızı halıya bu ilginç kıyafetiyle çıktı. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

O DA SİYAH GİYMEDİ
Jason Sudeikis geceden hem ödülle ayrıldı hem de siyah dışında farklı renkli kıyafetiyle ilgi çekti. 

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

ONLINE BAĞLANTI
The Crown dizisinde Margaret Thatcher'e hayat veren Gillian Anderson ödüle teşekkür konuşmasını online bağlantı ile yaptı.

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Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı

İKİSİ DE ŞIK
Mary Elizabeth Winstead ve Ewan McGregor gecenin en şık çiftlerinden biriydi.

 İŞTE 73'ÜNCÜ EMMY ÖDÜLLERİ'NDE ÖNEMLİ DALLARDA KAZANANLAR

73. Emmy Ödülleri'nde  "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "The Crown" değer  görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman "En İyi Kadın Oyuncu", Josh O’Connor, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.

2021 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle:
En iyi Dizi - Drama: "The Crown"
En İyi Dizi - Komedi: "Ted Lasso "
En İyi Mini Dizi: "The Queen’s Gambit"
En İyi Kadın Oyuncu - Drama: Olivia Colman, "The Crown"
En İyi Erkek Oyuncu - Drama: Josh O'Connor, "The Crown"
En İyi Kadın Oyuncu - Komedi: Jean Smart, "Hacks"
En İyi Erkek Oyuncu - Komedi: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi/TV: Kate Winslet, "Mare of Easttown"
En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi/TV: Ewan McGregor, "Halston"

 

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#Emmy Ödülleri#73'Üncü Emmy Ödülleri#73. Emmy Awards