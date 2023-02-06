Ä°ki yÄ±l sonra bÃ¼yÃ¼k buluÅŸma: Annesi gidemeyince kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶nderdi

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KIRMIZI HALIDA RENKLÄ° GÃ–RÃœNTÃœLER

65'inci Grammy Ã–dÃ¼lleri'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan objektiflere her zaman olduÄŸu gibi renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±dÄ±. Ä°ÅŸte 65'inci Grammy gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ konuklarÄ±.

Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yine bir Grammy tÃ¶reninde, kÄ±vrÄ±mlÄ± bedeni yÃ¼zÃ¼nden hiÃ§bir modacÄ±nÄ±n kendisine kÄ±yafet hazÄ±rlamayÄ± istemediÄŸini sÃ¶yleyip ÅŸikayet eden Bebe Rexha, bu yÄ±lki tÃ¶renin iddialÄ± giyinen konuklarÄ±ndan biriydi.

Taylor Swift; karÄ±n kÄ±smÄ± aÃ§Ä±k iki parÃ§alÄ± bir kÄ±yafet giydi. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± yine her zamanki gibi 'hanÄ±m hanÄ±mcÄ±k' bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

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Swift'in gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n en Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri iri kÃ¼peleriydi.

Grammy baÅŸta olmak Ã¼zere bu tÃ¼r Ã¶dÃ¼l gecelerinin en iddialÄ± giyinen Ã¼nlÃ¼lerinden biri olan Cardi B. geleneÄŸini bozmadÄ±. Rengiyle, modeliyle ilgi Ã§eken bir elbise giydi.

Cardi B'ye kocasÄ± Offset eÅŸlik etti. o ise beyazlara bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Gecenin tercih edilen renklerinden biri olan lacivert ve tonlarÄ±nÄ± Jennifer Lopez de kullandÄ±.

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Elbisesinde derin bir yÄ±rtmaÃ§ bulunan Lopez, tÃ¶rende sunuculuk yaptÄ±.

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir bebek sahibi olan Paris Hilton ve Carter Reum da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da mutluluk tablosu Ã§izdi.

Hilton, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± ve gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi dikkat Ã§eken bir kÄ±yafet giydi.

Mary J. Blige, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± kÄ±yafetiyle gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.

Amber Rose, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini takmayÄ± ihmal etmedi.

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Blac Chyna, bu kÄ±yafetiyle gecenin en kÃ¶tÃ¼ giyinenleri arasÄ±nda gÃ¶sterildi.

Anitta'nÄ±n siyah elbisesinin kuyruÄŸu Ã§ok iddialÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.Â

BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Shawn Mendes'den ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼nen Camila Cabello iki renkli ve iki parÃ§alÄ± kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Lizzo her zamanki gibi kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da en gÃ¶steriÅŸli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden birini sergiledi.

Onun bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ de gecenin en tuhaf seÃ§imlerinden biri olarak nitelendirdi.

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TecrÃ¼beli ÅŸarkÄ±cÄ± Shania Twain, her zamankinden daha zayÄ±f bedeni ve kÄ±rmÄ±zÄ± saÃ§larÄ±yla dikkat Ã§ekti.

Twain, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ bu tuhaf ÅŸapkayla tamamladÄ±.

Carly Pearce, Twain ile "renk kardeÅŸi" oldu.

Kelsea Ballerini'nin sarÄ± elbisesi bir kelebeÄŸi andÄ±ran ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla dikkat Ã§ekti.

Laverne Cox'un elbisesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶z alÄ±cÄ±ydÄ±.

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Jasmine Sanders'in derin sÄ±rt dekoltesi

Sanders'Ä±n elbisesinin Ã¶n tarafÄ± bedenini sarÄ±yordu.

Maren Morris'in bu seÃ§imi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± olarak deÄŸerlendirildi.

Bu tÃ¼r gecelerin gediklilerinden biri olan model Heidi Klum, mÃ¼zisyen kocasÄ± Tom Kaulitz ile birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daydÄ±.

TÃ¶rende pop mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esi Madonna yoktu ama kÄ±zÄ± Lourdes Leon onu temsil etti.

Lourdes'in iddialÄ± dekoltesi ve dÃ¶vmeleri dikkat Ã§ekti.Â

Â Kasey Musgroves tepeden tÄ±rnaÄŸa pembelere bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Queeh Latifah siyah elbisesi ve neÅŸeli tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§ekti.Â

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Fran Drescher'in renk tercihi diÄŸer konuklardan oldukÃ§a farklÄ±ydÄ±.Â

Harry Styles ve Kid Harpoon kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da birlikte poz verdi.

Dwayne Johnson ile Lauren Hashian gecenin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

Pharrell Williams, tepeten tÄ±rnaÄŸa neÅŸeli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

Nancy Wilson ve rengarenk kÄ±yafeti.





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