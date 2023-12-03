49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar!

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Sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın yaptığı 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirdi.

Görkemli gecede ünlü isimler Pantene Altın Kelebek'lerine kavuşuyor.

İŞTE 49. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:

EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ ( YARGI - KANAL D ) - Pınar Deniz, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü Perihan Savaş’ın elinden aldı.

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EN İYİ ERKEK OYUNCU - SALİH BADEMCİ ( DİLEK TAŞI - KANAL D - KULÜP / TERZİ - NETFLIX) - Salih Bademci'ye ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü Perihan Savaş takdim etti.

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EN İYİ DİZİ - YALI ÇAPKINI ( STAR TV ) Ekibe ödülü Perihan Savaş verdi.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ - SERENAY SARIKAYA & KIVANÇ TATLITUĞ ( AİLE- SHOW TV ) İkiliye ödüllerini usta oyuncu Nebahat Çehre takdim etti.

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR - ÖZGE YAĞIZ - SILA TÜRKOĞLU - SİMAY BARLAS - CANER TOPÇU / Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu, Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun elinden aldı.



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BAŞARI ÖDÜLÜ - YARGI DİZİSİ (KANAL D) Ekibe ödülü Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu verdi.



EN İYİ ÇOCUK OYUNCU - ADA ERMA ( KULÜP - NETFLIX ) Ada Erma’na ödülü Rana Denizer takdim etti.



EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - HAFSANUR SANCAKTUTAN ( YA ÇOK SEVERSEN- KANAL D ) / Hafsanur Sancaktutan’a ödülü oyuncu Melis Sezen verdi.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - KEREM BÜRSİN ( YA ÇOK SEVERSEN - KANAL D ) Kerem Bürsin ödülünü Melis Sezen’in elinden aldı.

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EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ - YA ÇOK SEVERSEN ( KANAL D ) Ekip ödülü Melis Sezen’in elinden aldı.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - ECEM ERKEK ( GÜZEL GÜNLER - SHOW TV ) Ecem Erkek'e ödülünü Nihat Odabaşı verdi.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - ÇAĞLAR ÇORUMLU ( AYAK İŞLERİ - GAİN ) Nihat Odabaşı, Çağlar Çorumlu'ya ödülünü takdim etti.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ( SHOW TV ) Güldür Güldür ekibine ödüllerini Nihat Odabaşı verdi.



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YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ - NÜKHET DURU / Nükhet Duru'ya ödülünü P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu takdim etti.

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI - DERYA BEDAVACI / Derya Bedavacı, ödülünü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu'nun elinden aldı.



EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI - HAKAN ALTUN / Hakan Altun, ödülünü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu'nun elinden aldı.



EN İYİ KADIN ŞARKICI

/ En İyi Şarkıcı Ödülü’nün sahibi olan Melike Şahin’e ödülünü Şevval Sam verdi.

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - EDİS / En İyi Erkek Şarkıcı Ödülü’nün sahibi Edis oldu. Edis, ödülünü Şevval Sam’ın elinden aldı.



EN İYİ RAPÇİ

/ En İyi Rapçi Ödülü’nün sahibi Blok3 oldu. Ödülü Şevval Sam verdi.

EN İYİ SPOR PROGRAMI - BEIN SÜPER LİG / En İyi Spor Programı Ödülü, Bein Süper Lig’e gitti. Ödülü Eser Yenenler verdi.



EN İYİ YARIŞMA

/ En İyi Yarışma Programı Masterchef Türkiye oldu. Ödülü Yağmur Tanrısevsin verdi.























