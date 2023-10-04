49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başladı!

Haberin Devamı

ALTIN KELEBEK 49’UNCU KEZ KANATLANIYOR

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 49’uncusu düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için geri sayım başladı. Sürprizlerle dolu organizasyonda bu yılın aday kategorileri açıklandı.



En büyük söz sahibinin halk olduğu Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ilk oylama bugün başlayacak. Televizyon, eğlence ve müzik dünyasında Türkiye’nin en iyilerinin belirlendiği organizasyonda adaylar bu yıl toplam 30 kategoride yarışacak.

EN İYİLERİ HALK SEÇECEK

23 Eylül 2022-1 Ekim 2023 tarihleri arasında TV, eğlence ve müzik dünyasında adından söz ettiren adaylar, www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde halk tarafından oylanacak. En yüksek oyu alan ilk 10 aday finalist olacak. Ardından ikinci oylama başlayacak.



İkinci oylama sonrasında müzik ve televizyon dünyasının duayen isimleri bir araya gelerek geleneksel jüri toplantısını gerçekleştirecek. Yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek kazananlar, 3 Aralık’taki törende ödüllerine kavuşacak.

Haberin Devamı

3 Aralık’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ’ni Cem Davran ve Çağla Şıkel sunacak.

ENGELSİZ GECE

Heyecanla beklenen, sürprizlerle dolu ödül töreninin en çok ilgi çeken kategorilerinden ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’ bu yıl 8’inci kez sahiplerini bulacak. Kazananlar, ikinci oylamanın başlamasıyla birlikte açıklanacak.

Pantene Altın Kelebek’in geçen yıl ev sahipliği yaptığı “Türkiye’nin ilk erişilebilir kırmızı halısı” da bu sene bir adım ileri taşınacak. Ödül töreninin, dijital canlı yayınlarla görme ve işitme engeli olanlar tarafından takip edilebilmesi sağlanacak.

49 YILLIK GELENEK

49 yıldır devam eden Altın Kelebek her dönem yıldız isimleri buluşturdu.

Haberin Devamı

1975 yılında düzenlenen Altın Kelebek yarışmasında sanat dünyasının unutulmaz efsaneleri Hakan Balamir, Tarık Akan, Zeki Müren, Cem Karaca, Rıza Silahlıpoda, Ajda Pekkan, Türkan Şoray ve Müjde Ar da ödül almıştı.

1983 yılındaki törende Kadir İnanır’a ödülünü Zeki Müren takdim etmişti.

1984’te yapılan törende çekilen bu karede; Fuat Güner, Mazhar Alanson, Sezen Aksu, Özkan Uğur ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra grubundan Esma Erdem bir arada.