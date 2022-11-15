48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürisi toplandı

Güncelleme Tarihi:
BÜYÜK GÜN 4 ARALIK
Yılın en görkemli gecesi için geri sayım devam ediyor. Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’in 48’incisi 4 Aralık Pazar gecesi yapılacak.
Heyecanla beklenen organizasyonda kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi.
İŞTE JÜRİ ÜYELERİ
Geçen pazar The Ritz-Carlton’da bir araya gelen jüri üyeleri, her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı.
Jüride Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.