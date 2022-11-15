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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürisi toplandı

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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#4 Aralık Pazar#Selim Akçin
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürisi toplandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 07:31

Heyecanla beklenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için halk oylamasının ardından jüri oylaması da yapıldı ve kazananlar belli oldu!

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BÜYÜK GÜN 4 ARALIK

Yılın en görkemli gecesi için geri sayım devam ediyor. Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’in 48’incisi 4 Aralık Pazar gecesi yapılacak.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürisi toplandı
Simge Sağın - Bengü

Heyecanla beklenen organizasyonda kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi.

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İŞTE JÜRİ ÜYELERİ

Geçen pazar The Ritz-Carlton’da bir araya gelen jüri üyeleri, her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürisi toplandı
Erol Evgin - Faruk Bayhan - Nevra Serezli

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Jüride Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.

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Ersay Üner

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