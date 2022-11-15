48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürisi toplandı

Haberin Devamı

BÜYÜK GÜN 4 ARALIK

Yılın en görkemli gecesi için geri sayım devam ediyor. Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’in 48’incisi 4 Aralık Pazar gecesi yapılacak.

Simge Sağın - Bengü

Heyecanla beklenen organizasyonda kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi.

Gözden Kaçmasın Medeni bir tartışma ortamı Haberi görüntüle

İŞTE JÜRİ ÜYELERİ

Geçen pazar The Ritz-Carlton’da bir araya gelen jüri üyeleri, her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı.

Haberin Devamı

Erol Evgin - Faruk Bayhan - Nevra Serezli

Jüride Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.

Ersay Üner