Sosyetik çift boşanıyor... Aynı evde yaşayıp ayrı odalarda yatıyoruz... Neyse ki evimiz geniş!

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Ama iş gösteri dünyasının ünlülerine gelince bu durum her zaman böyle olmuyor. Bazen yollarını ayırsalar da aynı evde yaşamayı sürdürüyorlar. Hatta herkese de birbirlerini hala sevdiklerini bile söylüyorlar. Kim bilir belki de gerçekten öyledir.





Böyle bir durumun örneklerinden birini de sosyetenin tanınmış çiftlerinden Kyle Richards ile Mauricio Umansky sergiliyor.

"Onlar da kim?" diye soracaklar için Kyle Richards'ın, Paris Hilton'un teyzesi olduğunu not düşelim. 55 yaşındaki Kyle Richards aynı zamanda televizyon ekranının da tanınmış simalarından biri.

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Kamera karşısına geçtiği Real Housewives of Beverly Hills adlı şovla tanınan Kyle Richards, 52 yaşındaki kocası Mauricio Umansky bundan yedi ay önce yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Ama sanmayın ki birbirlerinin hayatından çıkıp gittiler. Çünkü böyle bir olay gerçekleşmedi.

Kyle Richards bütün bunları Today With Hoda and Jenna adlı sohbet programında açıkladı. Richards 28 yıllık kocası hakkında konuşurken "Şu anda kendimi terapi seansında gibi hissediyorum" dedi gülerek.





Ayrılık kararına rağmen hala birbirlerini sevdiklerini söyleyen Richards, San Fernando Vadisi'ndeki aile evlerinde birlikte yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Kylie Richards "Ama ayrı odalarda yatıyoruz" demeyi de ihmal etmedi. Richards "Geleceğin bize ne getireceğini bilemeyiz" diye tamamladı sözlerini.

Kocası Umansky ile yedi ay önce yollarını ayıran Kyle Richards'ın adının bir süredir 29 yaşındaki şarkıcı Morgan Wade ile aşk söylentilerine karıştığını da not düşelim.

Şu andaki durum Mauricio ile ikimizin aynı çatı altında yaşıyor olduğu" diye konuşan Kylie Richards, bunun hakkında konuşmanın kendisine komik geldiğini de sözlerine ekledi.

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Richards şöyle konuştu: Aynı çatı altında, farklı odalarda yaşıyoruz. Yeterince odamız ve başka evlerimiz de olduğu için şanslıyız. Mauricio eve geliyor ve gidiyor... Eğer ikimiz de evdeysek, hele bir de akşam yemeği varsa işte bu harika!





HAYAT SIRADANLAŞTI

Evlilik hayatına dair anlattıklarına bakılırsa Kyle Richards ile Mauricio Umansky'nın evliliği sıradanlaştı. Bu da ilişkiyi anlamsız hale getirdi.

"Hamilesiniz ve emziriyorsunuz... Sonra bir bakıyorsunuz işler yürüyor. Bütün bunları zamanla çocuklar da unutuyor siz de. Sonra da bir kırılma noktası geldi" diye anlattı sona gelen uzun evliliğinin öyküsünü.

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Sonra da yaşadığı bazı gelişmelerin hayata bakışını değiştirdiğini anlattı: "En iyi arkadaşımı kaybettik.



Bu sizi etkiliyor ve olaylara farklı bakmanızı sağlıyor" dedi. Bu arada Richards'ın yakın arkadaşı Lorene Shea'nin 2022 yılında ölümüne de gönderme yaptı.





Eşi Mauricio Umansky ile birbirlerini hala sevdiklerini ve saygı duyduklarını anlatan Richards, bu durumun da aslında evliliği bitirme kararı almayı zorlaştırdığını ekledi.

Programın sunucuları Kylie Richards'a kocasıyla tekrar barışıp barışmayacağını sorduğunda da şunları söyledi: "Gerçekten de geleceğimin bana ne getireceğini bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse durum böyle. Bu da olayın en tuhaf parçası."

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Kyle Richards, aslında düzenli ve stabil bir yaşamı olduğunu belirtip böyle bir konumda olmayı istemediğini de sözlerine ekledi.



" İyi niyetli insanlar bile bize ne yaptığımızı soruyor.. Ama onlar bizim evimizde yaşamıyor, neler olup bittiğini bilmiyor. Benim böyle bin konumda olmak istediğimi mi sanıyorsunuz? Hayalim biriyle evlenmek ve onunla yaşlanmaktı. Bu duruma düşmek istemezdim."





İKİ EVLİLİKTEN DÖRT TANE KIZI VAR

Kyle Richards, ilk evliliğini 1988 ile 1992 arasında Guraish Aldjufrie ile yaptı. Sonra da 1996 yılında Mauricio Umansky ile evlendi.



İlk evliliğinden Farrah adında bir kızı olan Kyle'nin bu ikinci evliliğinden de Portia, Alexia adında üç tane kızı bulunuyor.

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Kyle Richards, boşanma konusunu kamera karşısına geçtiği Real Housewives of Beverly Hills adlı programda da anlattı. Gözyaşlarına hakim olamadı ve "Bir şeyler oldu ve bu da benim güvenimi yıktı" diye konuştu. Fakat olup biteni tam olarak anlatmadı.



