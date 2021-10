Kıvanç Tatlıtuğ ve sevgilisi Azra Akın, ünlü organizatör Erkan Özerman’a tazminat davası açıyor: O beni köle gibi kullandı

Haberin Devamı

ÜNLÜ oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı Yalçın Kavak, yayınladığı bir basın bildirisiyle organizatör Erkan Özerman’a dava açacaklarını duyurdu. Özerman’ın hayali senaryolarla Tatlıtuğ ve sevgilisi Azra Akın’a hakaret ettiğini öne süren Kavak, yaptığı yazılı açıklamada, “Erkan Özerman, Best Model of the World yarışmasını birincilikle kazanan Kıvanç Tatlıtuğ’u Paris’e götürmüş ve orada 18 yaşın verdiği tecrübesizlikten yararlanarak onu kölesi haline getiren, ekonomik özgürlüklerini yok eden bir sözleşme imzalatmıştır. Paris’te kaldığı altı aylık süre zarfında Succes isimli bir ajans vasıtasıyla Tatlıtuğ’a sadece birkaç reklam işi bulmuş, bunların parasını da müvekkilimin banka hesabına yatırmamıştır. Bu nedenlerle Tatlıtuğ, Paris’te ancak ailesinin ekonomik yardımlarıyla altı ay kalabilmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye’ye döndükten sonra da Erkan Özerman’ın Paris’te imzalattığı sözleşme nedeniyle iki yıl boyunca yeterince iş bulamamış, ekonomik ve sosyal esaretten kurtulmak için bu sözleşmeyi feshetmek zorunda kalmıştır” dedi.



Azra da dava açıyor



Erkan Özerman, torunu yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ’a karşı duyduğu kin ve intikam duyguları içinde olduğunu söyleyen avukat Yalçın Kavak, “Erkan Özerman, üç yıldır kafasından yarattığı hayali senaryolarla Kıvanç Tatlıtuğ’a, ailesine ve kız arkadaşına sürekli hakaret etmekte ve saldırmaktadır. Tüm bunlara rağmen genç aktör, 70 yaşın üzerindeki Erkan Özerman’la muhatap olmamak için azami çaba içindedir. Erkan Özerman’ın bu haksız saldırılarına son verilmesi ve tazminat talepleri için Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi ile kız arkadaşı adına tarafımdan gerekli hukuksal işlemler hazırlanmaktadır. Bu işlemler tamamlandığında, yetkili mahkemelere başvurulacaktır” diye konuştu.

Özerman ne demişti?



Erkan Özerman, kısa süre önce verdiği bir röportajda Kıvanç Tatlıtuğ için şunları söylemişti: “Havyarı zeytin ezmesi sanıyordu. Kültür okuldan alınır, görgü evden... Anne ve babası Kıvanç’a benim verdiğim değeri vermedi. Paris’te bir yemekte Catherine Deneuve’ü tanımadı. ‘Tanımıyorum kim o’ deyince herkes gülüştü, dalga geçti. Onu Paris’te üniversiteye yazdıracaktım ama lise diploması yoktu. Diplomayı şöhret olunca aldı.”