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Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Zeugma ve Fırat Nehri'ne özel tanıtım

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Zeugma ve Fırat Nehri'ne özel tanıtım

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi’nce "Fırat Kültür Koridoru" görüntüsü hazırlatıldı.

Gaziantep’in Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Drone ile çekilen ve ilçe merkezinden başlayıp Zeugma'ya kadar uzanan yolculukta, ilçenin tarihi dokusuyla kültürünün anlatıldığını ve tanıtıldığını söyledi.

11 dakika süren görüntülerde Zeugma, Fırat Nehri, Rumkale, Antep fıstığı, zeytin ve kültürel yapıların bulunduğu bazı bölgelerin, tüm doğallığıyla izleyenleri mest ettiğini belirten Sarı, şunları ifade etti:

"İngilizce alt yazı ile desteklenen görüntülerle Nizip'in tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve her alanda göstermek için böyle bir çalışma içerisinde yer almış durumdayız. Nizip Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirmiş olduğumuz bu çalışma sosyal medyadan çok büyük destek ve olumlu tepkiler alarak bizi çok sevindirmiştir. Böylelikle ilçemizin tanıtımında büyük önem taşıdığını düşündüğümüz bu görüntüleri sosyal medyanın yanı sıra birçok alanda kullanacağız."

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