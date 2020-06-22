Yılmaz Hoca’dan iki nasihat

Oğuzhan Koç, radyocu Füsun Tuncer’in Instagram’da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkılarını da canlı seslendiren Koç, hakkında merak edilen soruları yanıtladı.



Şarkıcı, Yılmaz Erdoğan’dan iki nasihat aldığını söyledi: “Yılmaz Hoca’dan aldığım nasihatin birincisi yapılmışı yapma, söylenmişi söyleme. İkincisi ise kıyas yapma, yoksa iki değerli şeyden biri mutlaka kıymetsizleşir.”



Temmuz ayında yeni bir şarkı çıkarmaya hazırlanan şarkıcı, sesiyle ilgili hakkında şunları söyledi: “Sesimde hüzün olması bazen avantaj bazen dezavantaj... Bu beni herkesten ayıran bir farklılık.



Şarkıları duygusal söylemeyi çok seviyorum. Bazen bu tonu bile bile yapıyorum. Kendi yaşadıklarım hakkında şarkı yazıyorum ama her şarkı tek bir aşka yazılmaz.



Kafanda oluşturduğum hikayeye ya da birinin anlattığı anlara dair de şarkılar yazabiliyorum.”