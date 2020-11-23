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Yayınevinden ilk çeviri kitap
Oyuncu anne-oğul Ayşe Erbulak ve Dağhan Külegeç tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları, ilk çeviri kitabı “Nostradamus İle Konuşmalar”ı okurıyla buluşturdu.
Dolores Cannon’un imzasını taşıyan eser, dünyanın en ünlü kâhini Nostradamus’un yanlış yorumlanan kehanetlerini açığa kavuşturuyor. Kitabın yazılış şekli ise oldukça ilginç... Hipnozla regresyon terapisi yapan Cannon, çalıştığı danışanlar aracılığıyla 16. yüzyılda yaşamış Nostradamus’la iletişime geçerek bu eseri kaleme aldığını söylüyor.
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