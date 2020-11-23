MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriYayınevinden ilk çeviri kitap
GeriKeyif Yayınevinden ilk çeviri kitap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Yayınevinden ilk çeviri kitap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yayınevinden ilk çeviri kitap
Abone Olgoogle-news

Oyuncu anne-oğul Ayşe Erbulak ve Dağhan Külegeç tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları, ilk çeviri kitabı “Nostradamus İle Konuşmalar”ı okurıyla buluşturdu.

Dolores Cannon’un imzasını taşıyan eser, dünyanın en ünlü kâhini Nostradamus’un yanlış yorumlanan kehanetlerini açığa kavuşturuyor. Kitabın yazılış şekli ise oldukça ilginç... Hipnozla regresyon terapisi yapan Cannon, çalıştığı danışanlar aracılığıyla 16. yüzyılda yaşamış Nostradamus’la iletişime geçerek bu eseri kaleme aldığını söylüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle