Yaşamak filminin fragmanı yayınlandı

Başrollerinde "8 Saniye" filminden tanıdığımız Esra İnal, Hakan Uğurlu, Erkan Petekkaya ve Reiner Wagner'in oynadığı film, 2020 sonunda vizyonda olacak.



Yerli ve yabancı festivallerdeki yolculuğuna başlayan ve yapımcılığını Z10 Medya'nın sahibi Erkan Karabağ'ın yaptığı "Yaşamak" adlı filmde, Almanya'da devlet tarafından elinden alınan çocuğunu geri almak için tek başına mücadele eden bir annenin zorlu savaşı anlatılırken, çocuğun başkaları tarafından dizayn edilen hayatına da tanıklık edeceğiz.





