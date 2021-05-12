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Keyif
Haber Giriş: 12.05.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

TikTok hayatımı değiştirdi

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TikTok hayatımı değiştirdi

Kariyerine DJ-prodüktör olarak başlayan ve klip yönetmenliği de yapan Alexone Özel, adını Ajda Pekkan, Nancy Ajram, besteci Volga Tamöz ve  Güven Yüreyi ile gerçekleştirdiği çalışmalarla duyurdu. Kısa süre önce giriş yaptığı TikTok platformu ise Özel’in tüm yaşamını değiştirdi. Ürettiği içeriklerle 60 milyon kişiye ulaşan Alexone Özel şimdi kendi markasını yaratmaya hazırlanan ünlü bir TikTok fenomeni.

Alexone Özel’in başarılar hayatı, Tatvan’da başladı. 6 yıl İngiltere’de yaşayan ve Londra’nın dünyaca ünlü film okulu London Film School’da Yönetmenlik eğitimi alan 39 yaşındaki Özel, Türkiye’ye döndüğünde Kuşadası’na yerleşti ve profesyonel kariyerine DJ-prodüktör olarak start verdi. Ardından eğitimini aldığı işi yapma kararı alarak klip yönetmenliğine başlayan Özel’in yolu, yıldızlarla kesişti.

60 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI
 2021’in ocak ayında TikTok mecrasına giriş yapan Alexone Özel, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Özel’in TikTok için ürettiği içerikler dikkat çekti. İçerikleri 60 milyon kişi tarafından çeşitli sosyal platformlarda kullanılan Alexone Özel, TikTok’ta canlı talk show’lar da yapmaya başladı. Her şovu 400 bin izleyiciye ulaşan Özel, TikTok’un en iyi içerik üreticileri listesinde ilk 10’a yerleşti.

TikTok hayatımı değiştirdi

 

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