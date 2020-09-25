Star Wars'un Leia'sının anısını torunu yaşatacak

28 yaşındaki Billie Lourd ile nişanlısı Austen Rydell, hamilelik sürecini kamuoyunun gözlerinden uzakta geçirdi. Çift, dün bir erkek bebek sahibi oldu.

Mutlu haberi Instagram sayfasından duyuran Billie Lourd, bebeğine Kingston Fisher Lourd Rydell adını verdiklerini belirtti.

Kendisi de bir oyuncu olan Billie Lourd, oğlunun adındaki Fisher'ı kaybettiği annesi Carrie Fisher'ın anısına koydu.

Carrie Fisher, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran oyuncu Debbie Reynols'un kızı. 2016 yılı aile için son derece üzücü geçti.

Önce Carrie Fisher, 2016 yılının aralık ayının son günlerinde hayata veda etti. Ondan bir gün sonra da annesi Debbie Reynolds, felç geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.