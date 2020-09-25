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Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Star Wars'un Leia'sının anısını torunu yaşatacak

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Star Wars'un Leia'sının anısını torunu yaşatacak
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Star Wars serisinde Prenses Leia karakterini canlandıran ve 27 Aralık 2017'de hayata veda eden Carrie Fisher'ın kızı Billie Lourd bir erkek bebek dünyaya getirdi.

28 yaşındaki Billie Lourd ile nişanlısı Austen Rydell, hamilelik sürecini kamuoyunun gözlerinden uzakta geçirdi. Çift, dün bir erkek bebek sahibi oldu.

Star Warsun Leiasının anısını torunu yaşatacak

Mutlu haberi Instagram sayfasından duyuran Billie Lourd, bebeğine Kingston Fisher Lourd Rydell adını verdiklerini belirtti.

Star Warsun Leiasının anısını torunu yaşatacak

Kendisi de bir oyuncu olan Billie Lourd, oğlunun adındaki Fisher'ı kaybettiği annesi Carrie Fisher'ın anısına koydu.

Star Warsun Leiasının anısını torunu yaşatacak

Carrie Fisher, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran oyuncu Debbie Reynols'un kızı. 2016 yılı aile için son derece üzücü geçti.

Star Warsun Leiasının anısını torunu yaşatacak

Önce Carrie Fisher, 2016 yılının aralık ayının son günlerinde hayata veda etti. Ondan bir gün sonra da annesi Debbie Reynolds, felç geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 

 

 

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