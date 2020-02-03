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Haber Giriş: 03.02.2020 - 16:53,Son Güncelleme:/

Star Wars yıldızından kötü haber

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Star Wars yıldızından kötü haber

Çocuk yaşta Star Wars'ta (Yıldız Savaşları) canlandırdığı rolle ün kazanan 27 yaşındaki oyuncu Jake Lloyd'a şizofreni teşhisi kondu.

 ABD'li aktör Jake Lloyd, daha 10 yaşındayken Star Wars: Epsiode I- The Phantom Menace (Yıldız Savaşları: Bölüm I- Gizli Tehlike) filminde Anakin Skywalker'ı canlandırarak adını duyurmuştu.

Şu an 27 yaşında olan oyuncunun annesi Lisa, TMZ'ye yaptığı açıklamada oğlunun haziran ayından beri bulunduğu hapishaneden bir psikiyatri kliniğine sevkedildiğini duyurdu.


Oyuncu geçtiğimiz yıl otobanda aşırı hız yaptığı gerekçesiyle polisin radarına yakalanmış, dur ihtarına rağmen hız yapmaya devam edince ağaçlara çarparak kaza yapmıştı. Ehliyeti bulunmayan oyuncu tutuklanmıştı.

Annesi, geçtiğimiz sene şizofreni teşhisi konan genç oyuncunun tedaviye başlamadan önce kendisine saldırdığını da açıkladı.

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