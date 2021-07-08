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Haber Giriş: 08.07.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

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Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

Bodrum Samara Hotel’de bir haftadır kampta olan “4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın adayları önceki gece yapılan gala gecesinde kral ve kraliçe olabilmek için büyük jüri önüne çıktı.

Gecenin sonunda her ikisi de 22 yaşında ve üniversite öğrencisi olan Tutku Topaç “Kraliçe”, Ferdi Sattı ise “Kral” unvanını aldılar.
Yarışmada ilk üçe giren altı genç oyuncu adayı, ödül olarak oyunculuk eğitimi alacaklar.

Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

Ünlü oyuncular Bahar Öztan ve Erhan Yazıcıoğlu’na da Onur Ödülü verilirken otel bahçesinde düzenlenen partiye ise ünlü oyuncu Wilma Elles’in kırmızı kıyafeti ile yaptığı dans damga vurdu.
Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

Coşkun Sabah’ın şarkılarına jüri üyeleri de eşlik etti.
Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

Wilma Elles, yarışma bitiminde düzenlenen parti için kırmızı bir elbise tercih etti. Oyuncunun dansı geceye damga vurdu.
Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

Yarışmada yakın zamanda vefat eden Kartal Tibet de anıldı.
Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

Gecenin sunuculuğunu Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan üstlendi.

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