Sibel’in ‘Hayat’ı kliplendi

Söz ve müziği Sinan Akçıl’a, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait şarkının klibini Tamer Aydoğdu yönetti. “Hayat”ın radyolarda en çok istek alan şarkılar arasında yer aldığını belirten Sibel Can, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Müzikseverlerle yine sevdiğimiz şarkılarda, melodilerde buluştuk. Onlar istediği sürece bu albümde de bol bol klip çekeceğim.”

