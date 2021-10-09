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Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı!

#Şevval Sam#Kuruçeşme#Demirören Medya Grubu
Şevval Samı yağmur bile durduramadı

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Türk müziğinin güçlü isimlerinden Şevval Sam, müzikseverler ile bir araya gelerek sevilen parçalarını seslendirdi.

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“SAHNE BİZİM BESLENME KAYNAĞIMIZ”

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, “Sahnede olmak bizim için bir beslenme kaynağı olabilir. O yaratıcı enerjiyle, o duyguyla, o aşkla temas etmek, bizi iyileştiren bir şey aslında.” diyerek sahneye çıktı.

“Uy Aha Koçari” şarkısıyla konsere hızlı bir giriş yapan güzel sanatçı, gece boyunca “Gülüm Benim, Şimdi Uzaklardasın, Ellerimde Çiçekler” gibi parçaları seyirciyle birlikte söylerken; muhteşem dans performansıyla da hem göze hem kulağa hitap etti.

Türk Müziği’nin unutulmaz eserlerini de seslendiren Şevval Sam, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Sam, seyirciyi adeta mest etti. Sanatçı, konserin sonuna doğru başlayan yağmur altında şarkılarını binlerce seveni ile beraber seslendirdi. Yağan şiddetli yağmura rağmen, seyircinin isteği ve ısrarı üzerine Şevval Sam, konserini yarım saat daha uzattı.

Şevval Samı yağmur bile durduramadı

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#Şevval Sam#Kuruçeşme#Demirören Medya Grubu