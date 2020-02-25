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Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:49,Son Güncelleme:/

Sanatta Engel Yok Derneği açıldı

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Sanatta Engel Yok Derneği açıldı
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Sanatta Engel Yok Derneği, geçtiğimiz gün Pera Müzesi’nde verilen özel bir davetle açıldı. Sanat dünyası başta olmak üzere, siyaset, spor ve cemiyet hayatının önemli isimleri açılışta yer aldı.

Pınar Altuğ’un sunuculuğunu yaptığı davette, Enbe Orkestrası eserleriyle geceye renk katarken, aynı zamanda Dünya ve Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonalarında gururumuz olan Milli Sporcu Sümeyye Boyacı’ya “Cesaret Ödülü (10 bin TL)” verildi.

Sanatta Engel Yok Derneği açıldı

 “SADECE ENGELLİ DEĞİL TÜM BİREYLERİN DERNEĞİ”
Açılış konuşmasını yapan Sanatta Engel Yok Derneği Başkanı ve Ressam Yasemin Gülderen Zanbak; “Derneğimiz, sadece engelli bireylerin değil, hepimizin derneği. Engelli bireylerin hayatında farkındalık oluşturmak için kurduğumuz dernekte, resim başta olmak üzere sanatın her dalını kapsayan içerikler bulunuyor. Amacımız, bir parça da olsa engelli arkadaşlarımızın yaşamlarında farklılık yaratmak. Ben ve tüm arkadaşlarım resim, müzik, heykel, ebru gibi aklınıza gelen tüm sanat dallarını öğretmek adına gönüllü olarak destek verecek ve çok güzel projeler geliştireceğiz” dedi.

 “GECEYE ÖZEL SERGİ”
Sanatta Engel Yok Derneği açılışında, engellilerden oluşan Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Dans Grubu’nun özel gösterisi izleyenleri büyüledi. Ayrıca gecede, dernek üyelerinden oluşan Yasemin Zanbak başta olmak üzere, Pervane Alizade, Tariyel Alizade, Mevhan Yurdatap, Kashmir Omar, Demet Gelir, Zuhal Önal, Nurcan Aral, Tülin Çilekçi, Semra Çelik, Zeliha Kayalar’ın karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa özel sergilenen resimlerin satışı ve yapılan bağışlar, dernek tarafından yine engelli vatandaşlara özel düzenlenen ücretsiz kurslarda kullanılacak.

Sanatta Engel Yok Derneği açıldı


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