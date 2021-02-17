Roman yazarı olmak gibi hedefim yok

◊ Kitabın adı neden “Düşler ve Hiçlik” oldu?

- Yazma sürecinde, birçok farklı isim düşündüm. İlk aklıma gelen “Zehirli Kitap”tı. Ama sonradan bu ismin basit kaçtığına karar vererek “Düşler ve Hiçlik”in hem felsefi göndermelerinden hem de kitabın içeriğine uygunluğundan dolayı en iyi isim olacağına karar verdim.

◊ Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?

- Açıkçası uzun zamandır bir kitap yazma fikri içimde yer edinmişti, nasıl ve ne zaman yazmaya başlayacağımı bilemiyor, en kısa zamanda deneyimlemek istiyordum. 2020 yılının ocak ayında bir anda yazmaya başladım, ardından pandemi ve karantina süreci başladı. Kendime ve yapmak istediklerime daha çok vakit ayırabiliyordum. Birkaç ay içinde genel iskeleti tamamladım.

◊ Yazdıklarınızı başkalarına okutup fikir aldınız mı?

- İlk başlarda kafamdaki olaylar örgüsü tam olarak oturmamıştı, yazdıkça ortaya çıktı. Zaman zaman içimi dökmek adına bir şeyler karalarım, bu nedenle uzun yıllar boyunca defterlerce yazı birikmişti. Sık sık bunlara başvurma ihtiyacı duydum. Yazım süreci bittikten sonra ise edit konusunda ve çeşitli teknik konularda yakın çevremden çokça destek aldım.

FELSEFE İÇERİKLİ KİTAPLAR YAZMAK İSTİYORUM

◊ Kitabın kahramanı Atilla nasıl bir karakter?

- Atilla, yabancılık ve varoluş sorunları yaşayan, aidiyeti hep uzaklarda arayan, başladığı işleri biraz da talihsizliklerde ötürü yarım bırakan, kendisinin büyük bir suçu olmamasına rağmen bir tür olmamışlık hissiyatının etkisi altında yaşayan bir karakter.

Kendisine karşı değer ve onay sorunu yaşıyor, içinde her zaman kaynağını tam olarak bilmediği bir suçluluk duygusu var. Hayatla uzlaşamaması ya da hayatta bir anlam bulmuşken erken pes etmesi gerçek sorunu diyebiliriz.

◊ Hangi yayınevinden çıktı?

- Tilki Kitap Yayınevi’nden basıldı. Ön kapak fotoğrafı “Le Peysage De La Solitude” adlı sergimin bir parçası.

◊ Bundan sonra yeni bir kitap gelecek mi?

- Açıkçası roman yazarı olmak gibi bir hedefim yok. Ancak gelecekte kariyerimin bir yan dalı olarak kitaplar yazabileceğimi düşünüyorum. Bu romanı da bu yolculukta edindiğim bir pratik olarak görüyorum. Gelecekte biraz daha felsefe içerikli kitaplar yazma yolunda hedeflerim var. Ama çok yakındaki bir plan değil.

ASLA KENDİMİ YETERLİ OLARAK HİSSETMEM

◊ Kendinizi biraz anlatabilir misiniz?

- Sakin, düşünceli, zaman zaman eğlenceli, bazen de pek umursamaz bir insan gibi görünebilirim. Kendine ait bir hayat felsefesi olan ve bunu pratiğe dökmeye çalışan biriyim. Kendini sürekli geliştirmeye, farkındalıklarını arttırmaya çalışan, entelektüel birikimlere ve üretime önem veren biriyim. Asla kendimi yeterli olarak hissetmem.

Kendini ve başka insanların gelişimine katkı sağlamak üzere yararlı hazların peşinden giden birisiyim.



◊ Hangi eğitimleri aldınız?

- Kimya, sinema, felsefe ve sosyoloji lisans eğitimleri yanı sıra fotoğraf üzerine yüksek lisansım var. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde felsefe yüksek lisansına devam ediyorum. Düzenlediğim sergiler, çektiğim kısa filmlerde ve kitabımda bu eğitimlerin faydasını gördüm.