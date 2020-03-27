Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:15,
Rammstein grubunun solisti Till Lindemann corona virüse yakalandı
Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Lindemann'ın Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldi ve Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Lindemann'a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
57 yaşındaki müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı belirtildi. Ünlü müzisyenin durumunun şu an daha iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı da aktarıldı.
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