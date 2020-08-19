Projeleri Covid 19’a takılan yapımcı kitap yazdı
"Muhteşem Üçlü" filminin yapımcısı Ömer Kaya yeni filmi "Osman Sekiz" coronavirüs nedeniyle ertelenince karantina sürecinde "Hayatınızda Keşkelerle Yer Vermeyin" isimli bir kitap kaleme aldı.
Aslen Kayserili olan iş insanı Ömer Kaya Almaya'da doğup büyüdü. Almanya’nın gettosunda başlayan iş hayatını ve sinema yapımcılığına uzanan hayat hikayesini kitabında anlatan Kaya, "Coronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve birçok insan umutsuzluğun zirvesinde böyle bir dönemde bu kitabı yazdım ve herkesin baş ucunda bulunması gereken bir kitap. Sonuçta her kriz bir fırsat ve yeni bir imkan sunar" dedi.
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