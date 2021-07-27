’Osman Sekiz' 28 Ocak’ta vizyonda

Yapımcılığı Rock Films olarak Ömer Kaya tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 milyon Euroluk bütçesi ile son yılların en sıra dışı işine imza atılan filmin senaryosunu Kemal Uçar yazarken, yapım tasarımı ise İlban Ertem tarafından gerçekleştirildi.

Türünün Türkiye'deki ilk örneği olan film fantastik, komedi ve romantik öğeler içeriyor.



Agorafobi hastası bir adamın beş canavar ile birlikte eski bir köşkte yaşadığı olayların beyazperdeye aktarıldığı film 28 Ocak 2022’de CGV Mars Dağıtımcılığı ile Türkiye ve Avrupa sinemalarında seyirci ile buluşacak.



Yönetmen Ezel Akay filmle ilgili “ Türkiye'de hiç denenmemiş bir filmi çektik. Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak, yapımcım Ömer Kaya ile bir araya geldik. Film başka bir zamanda geçiyor. Çok ilginç bir atmosferi var. Kullanma kılavuzu yazarı, agorafobi hastası bir adam dededen kalma harap bir konakta beş canavar ile birlikte yaşıyor. Canavarlardan sıkılmış başka bir yere taşınmaya karar veriyor. Fantastik eğlenceli ve romantik bir film. Filmin kendine has garip bir atmosferi var” dedi. İlk uzun metraj sinema filmi olan Osman Sekiz’in ardından önümüzdeki yıl için hazırlıkları devam eden 3 iddialı ve yüksek bütçeli projeye daha imza atmaya hazırlanan Rock Films’in uluslararası dağıtım ve dijital platform satışları ise Videomite olarak Dilek Telkes tarafından yapılacak.





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