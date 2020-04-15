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Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Online Sergi

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Online Sergi
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Hayatın akışını büyük ölçüde değiştiren pandemi günlerinde Haliç Üniversitesi ilginç bir sergiyi hayata geçirdi.

Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Erdil Polat’ın danışmanlığında ortaya çıkardıkları projeleri online sergi haline getirdiler.
Sergi aynı zamanda üniversite öğrencileri tarafından oluşturulmuş Türkiye’deki ilk online sergi olma özelliğini taşıyor.
Sergide; Mimarlıkta Disiplinler Arası Yaklaşımlar, Tarihi Kentsel Dokuda Çağdaş Tasarım ve Uygarlık Tarihinde Mimarlık gibi uygulamalı ve teorik disiplinlerin ürünleri yer alıyor.

 

 

 

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