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Haber Giriş: 24.02.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Online sanat

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Online sanat
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Şişli Belediyesi “Şişli’de Sanat Online” programı ile sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerini evlerinize misafir etmeye geliyor.

 

27 Şubat Cumartesi günü Şişli Belediyesi resmi YouTube kanalında ilk bölümü yayınlanacak programın moderatörlüğünü sevilen isim Bay J üstleniyor.

 “Şişli’de Sanat Online”ın ilk bölüm konukları ise Türk Müziği’nin efsaneleşen rock grubu Bulutsuzluk Özlemi ve sevilen tiyatrocular Şebnem Özinal ile Yosi Mizrahi olacak.

Online sanat
28 Şubat Pazar günü yayınlanacak programın ikinci bölüm konukları ise usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç ile müzisyen Eda Baba. Programda oyuncu ikilinin keyifli sohbetlerine, Eda Baba birbirinden güzel şarkılarıyla eşlik edecek.

6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak programın konukları; şarkılarıyla keyif veren müzisyen Feryal Öney ve usta tiyatrocu Hakkı Ergök olacak. 7 Mart’ta yayınlanacak dördüncü bölümde ise kıymetli müzisyenler Nilipek ve Can Kazaz’a deneyimli tiyatrocu ve yönetmen Mehmet Esen keyifli sohbetiyle eşlik edecek.

 

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