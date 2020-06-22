Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in gitarı 6 milyon dolara satıldı

BBC'deki habere göre, Julien's Müzayede Evinden yapılan açıklamada, Nirvana grubunun solisti ve gitaristi Cobain’in 1993'te New York'ta MTV Unplugged programında çaldığı "1959 Martin D-18E" akustik gitarının Los Angeles'ta düzenlenen açık artırmada 6 milyon dolara satıldığı belirtildi.



Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce düzenlenen MTV Unplugged müzik programında kullandığı gitar, Avustralyalı iş adamı Peter Freedman tarafından alındı.





Cobain'in zeytin yeşili, üzerinde sigara yanığı bulunan ve yıkanmamış hırkası New York'ta 2019’da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara (yaklaşık 2,3 milyon lira) satılmıştı.



ABD'de 1994'te 27 yaşında hayatını kaybeden Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı. Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.



