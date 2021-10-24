Nâzım Hikmet'in hayatı belgesel film oldu

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40 kişilik film ekibinin içerisinde Türkiye’nin en önemli profesyonel makyaj sanatçılarından Derya Ergün, görüntü yönetmeni Tufan Kılınç, sanat yönetmeni Devrim Ömer Ünal, kostüm tasarımcı Baran Uğurlu yer aldı. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Anı Odası’nda, Nâzım’ın aile eşyalarının arasında çekimler yapıldı. Beykoz Kundura’da Nâzım’ın cezaevi dönemi ve sonrasında Büyükada günleri canlandırma yöntemiyle portre belgesel film halinde çekilmeye devam etti. Nâzım’ın Moskova günleri ise önümüzdeki ay Moskova’da başlayacak canlandırmalarla hayat bulacak. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, daha önce Nebil Özgentürk ile vakfın 30. yılına özel “Büyük Ozan Nâzım aramızda...” belgeseline yer vermişti.

