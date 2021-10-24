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Nâzım Hikmet'in hayatı belgesel film oldu

#Nâzım Hikmet#Nebil Özgentürk#Tarık Akan
Nâzım Hikmetin hayatı belgesel film oldu

NÂZIM Hikmet’in 120’nci doğum günü ve ölümünün 59’uncu yılı olan 2022 yılına çok özel bir belgesel film hazırlanıyor. Nâzım Hikmet’i, Şahin Sancak’ın canlandırdığı belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Nebil Özgentürk ve “Bir Yudum İnsan” film ekibi üstleniyor. “Nâzım 120 Yaşında” belgeselinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.

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40 kişilik film ekibinin içerisinde Türkiye’nin en önemli profesyonel makyaj sanatçılarından Derya Ergün, görüntü yönetmeni Tufan Kılınç, sanat yönetmeni Devrim Ömer Ünal, kostüm tasarımcı Baran Uğurlu yer aldı. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Anı Odası’nda, Nâzım’ın aile eşyalarının arasında çekimler yapıldı. Beykoz Kundura’da Nâzım’ın cezaevi dönemi ve sonrasında Büyükada günleri canlandırma yöntemiyle portre belgesel film halinde çekilmeye devam etti. Nâzım’ın Moskova günleri ise önümüzdeki ay Moskova’da başlayacak canlandırmalarla hayat bulacak. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, daha önce Nebil Özgentürk ile vakfın 30. yılına özel “Büyük Ozan Nâzım aramızda...” belgeseline yer vermişti.

Nâzım Hikmetin hayatı belgesel film oldu


Ünlü isimler anlattı
Belgeselde Tarık Akan, İlhan Selçuk, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Aydın Aybay, Samiye Yaltırım gibi yitirdiğimiz isimlerin yanı sıra Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Zeynep Oral, Kıymet Coşkun, Genco Erkal, Altan Öymen, Fikri Sağlar, Moris Gabbay, Melih Aşık, Hıfzı Topuz, Atilla Coşkun, Turgay Fişekçi, Ali Galip Savaşır, Hayri İnönü, Günay Çapan ve Özcan Arca yer almıştı.

 

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#Nâzım Hikmet#Nebil Özgentürk#Tarık Akan

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