BinbaÅŸÄ± Ä°brahim Ã–zkul ile Hayriye Ã–zkul Ã§iftinin oÄŸlu olan sanatÃ§Ä±, Ä°stanbul'da 15 AÄŸustos 1925'te dÃ¼nyaya geldi. Ä°lk kez 1937'de BakÄ±rkÃ¶y Ortaokulu'nda ilk defa sahneye Ã§Ä±kan sanatÃ§Ä±, Ä°stanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Usta sanatÃ§Ä±, 1940'ta kurulan BakÄ±rkÃ¶y Halkevi sahnesinde, "Erkek GÃ¼zeli" adlÄ± oyundaki baÅŸarÄ±sÄ±yla adÄ±nÄ± duyurdu. Muhsin ErtuÄŸrul, "Ä°nsan ve Tiyatro Ãœzerine GÃ¶rdÃ¼klerim" adlÄ± kitabÄ±nda yer verdiÄŸi bir anÄ±sÄ±nda, usta oyuncunun 12 yaÅŸÄ±ndayken sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ankara'daki bir tiyatro oyununu Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n de izlediÄŸini belirterek, etkili bir oyunculuk sergileyen Ã–zkul'u AtatÃ¼rk'le tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n Ã–zkul'a "Ã‡ocuk, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tiyatrocu olacaksÄ±n." dediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Â Ses Tiyatrosu'nda 1948'de sahnelenen "AÅŸk KÃ¶prÃ¼sÃ¼" ile profesyonel oyunculuÄŸa adÄ±m atan sanatÃ§Ä±, daha sonra Muhsin ErtuÄŸrul yÃ¶netimindeki KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne'ye geÃ§ti. Ã–zkul, TRT ArÅŸiv kayÄ±tlarÄ±nda yer alan bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda ilk aktÃ¶rlÃ¼k deneyimine iliÅŸkin ÅŸu bilgileri vermiÅŸti: "MÃ¼rÃ¼vvet (Sim) Ã§ok iyi Ermeni rolÃ¼ oynar. 'Prova yapalÄ±m.' derdi. 'Oyun gecesi yapalÄ±m.' derdim. 'Olmaz.' diyorlar. MaksadÄ±m kaÃ§mak. Ä°lk gece, korktuÄŸumuz ÅŸarkÄ± Ã¼Ã§ defa bize sÃ¶yletildi. Ben de inanamÄ±yorum fakat oldu. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m. Adetimdir, hata yaptÄ±ÄŸÄ±mda tiyatrodan yÃ¼rÃ¼yerek BeyoÄŸlu'na kadar giderdim. 'Kim bunlarÄ± tuttu da bravo diyerek beni rezil ettiler.' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Sirkeci'ye kadar aÄŸladÄ±m." Rol arkadaÅŸÄ± MÃ¼rÃ¼vvet Sim ise aynÄ± anÄ±yÄ±, "MÃ¼nir katiyen prova yapmÄ±yor. Sanat hayatÄ±m bitecek gibi geldi bana, epey gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼m. Sabaha kadar prova yaptÄ±k. MÃ¼nir yine prova yapmadÄ±. Mecburen oynadÄ±m. Benim ellerim ayaklarÄ±m baÄŸlandÄ± fakat MÃ¼nir gitti, karÅŸÄ±mda sanki dev bir sanatÃ§Ä± vardÄ±. Piyes bitti. Herkes MÃ¼nir'i tebrik etti. Ben de gittim, Ã¶zÃ¼r diledim ve elini Ã¶ptÃ¼m." sÃ¶zleriyle dile getirmiÅŸti.Â Usta oyuncu, 1951'de John Steinbeck'in "Fareler ve Ä°nsanlar" ile John Millington Synge'in "BabayiÄŸit", 1954'te George Axelrod'un "Yaz BekarÄ±" eserlerinde, 1955'te ise John Patrick'in "Ã‡ayhane" eseriyle "Bana Ã‡iÃ§ek Yollama", "Generalin AÅŸkÄ±", "YaÄŸmurcu" ve "Godot'yu Beklerken" adlÄ± eserlerde rol aldÄ±. Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ±, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Ã¶zel tiyatrolarda da gÃ¶rev yapan sanatÃ§Ä±, SadÄ±k Åžendil'in "KanlÄ± Nigar" oyunundaki rolÃ¼yle 1968'de Ä°lhan Ä°skender ArmaÄŸanÄ±'nÄ± kazandÄ±. Sanat yaÅŸamÄ±nda beÅŸ kiÅŸinin bÃ¼yÃ¼k etkisi olduÄŸuna iÅŸaret eden Ã–zkul, bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "Bu isimler, Muhsin ErtuÄŸrul, Ferdi Tayfur, Haldun Dormen, SadÄ±k Åžendil ve Åžakir EczacÄ±baÅŸÄ±'dÄ±r. BugÃ¼n sanatÄ±mÄ±n geleceÄŸiyle ilgili hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶yleyecek durumda deÄŸilim. YalnÄ±z ÅŸu sÄ±ralarda Haldun Taner'in benim iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± bir eser var. TÃ¼m arzum bu piyesi baÅŸarÄ±yla oynamak. Sanat yaÅŸamÄ±m iÃ§inde her zaman 'Ä°biÅŸ'e ve 'Kavuklu'ya hayranlÄ±k duymuÅŸumdur. Nedenini ÅŸÃ¶yle anlatayÄ±m; insanÄ± Ã§eÅŸitli etkilerden kurtarabilseydik, ortaya birÃ§ok mÃ¼ÅŸterek yÃ¶nleri olan bir insan tipi Ã§Ä±kardÄ±. Bu, gerÃ§ek yÃ¶nleri aÄŸÄ±r basan evrensel insan tanÄ±mÄ± ve tipidir. Ben Kavuklu'da veya Ä°biÅŸ'te kendi iÃ§imdeki o insanÄ± yakalamak ve o insana varmak istiyorum." "Sersem KocanÄ±n Kurnaz KarÄ±sÄ±" oyunundaki rolÃ¼ne 3 Ã¶dÃ¼lÂ

Geleneksel TÃ¼rk tiyatrosunun son temsilcisi Ä°smail HakkÄ± DÃ¼mbÃ¼llÃ¼, Kel Hasan'dan devraldÄ±ÄŸÄ± 50 yÄ±llÄ±k simgesel kavuÄŸunu, 1968'de Ã–zkul'a devretti. SanatÃ§Ä±nÄ±n Ortaoyuncular Tiyatro TopluluÄŸu kurucusu Ferhan Åžensoy'a 1989'da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kavuk, son olarak 2020'nin eylÃ¼l ayÄ±nda Åževket Ã‡oruh'a takdim edildi.ÂMÃ¼nir Ã–zkul, Haldun Taner'in "Sersem KocanÄ±n Kurnaz KarÄ±sÄ±" oyunundaki rolÃ¼yle 1978'de "Avni Dilligil", "Ulvi Uraz", "Ä°smet KÃ¼ntay" ve "Ä°smail DÃ¼mbÃ¼llÃ¼" Ã¶dÃ¼llerinin sahibi oldu.Â Sinemada 1950'lerden itibaren gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸlayan sanatÃ§Ä±, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni kazandÄ±. Ã–zellikle 1970'li yÄ±llarda, kalabalÄ±k kadrolu Ertem EÄŸilmez filmlerinde Ã¶nemli rolleri canlandÄ±rdÄ±. SanatÃ§Ä±, Hababam SÄ±nÄ±fÄ± serisindeki Ã–zel Ã‡amlÄ±ca Lisesi'nin tatlÄ± sert mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± "Kel Mahmut" tiplemesiyle unutulmazlar arasÄ±na girdi. BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, yÃ¶netmenliÄŸini SÄ±rrÄ± GÃ¼ltekin'in yaptÄ±ÄŸÄ± 1979'da yayÄ±nlanan "Ä°biÅŸ'in RÃ¼yasÄ±" adlÄ± yapÄ±mla ilk kez televizyon dizisinde rol alÄ±rken, dizilerin yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1990'lÄ± yÄ±llarda, "UzaylÄ± Zekiye", "Ana Kuzusu", "Åžaban ile Åžirin" ve "Reyting Hamdi"de de oynadÄ±. "Mavi Boncuk", "Aile Åžerefi", "GÃ¼len GÃ¶zler", "NeÅŸeli GÃ¼nler", "GÄ±rgÄ±riye" ve "GÃ¶rgÃ¼sÃ¼zler" adlÄ± aile filmlerinde Adile NaÅŸit ile baÅŸrolÃ¼ paylaÅŸan ve canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerle TÃ¼rk izleyicisinin sevgisini kazanan Ã–zkul'un "Bizim Aile" filmindeki, "AnlamÄ±yor musun beyim, bu Ã§ocuklar birbirini seviyor. Ama ben boÅŸuna konuÅŸuyorum. Sevgiyi tanÄ±mayan adama, sevgiyi Ã¶ÄŸretmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Sen, bÃ¼yÃ¼k patron, milyarder, para babasÄ±, fabrikalar sahibi Saim Bey! Sen mi bÃ¼yÃ¼ksÃ¼n? HayÄ±r, ben bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼m! Ben, YaÅŸar usta! Sen benim yanÄ±mda bir hiÃ§sin, anlÄ±yor musun, bir hiÃ§! GÃ¶zÃ¼mde pul kadar bile deÄŸerin yok. Ama ÅŸunu iyi bil, ne oÄŸluma ne de gelinime hiÃ§bir ÅŸey yapamayacaksÄ±n. YÄ±kamayacaksÄ±n, daÄŸÄ±tamayacaksÄ±n, maÄŸlup edemeyeceksin bizi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz birbirimize parayla pulla deÄŸil, sevgiyle baÄŸlÄ±yÄ±z." repliÄŸi, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde halen unutulmayan replikler arasÄ±nda yer alÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n sahibi oldu Usta sanatÃ§Ä±, "Sev KardeÅŸim" filmindeki rolÃ¼yle 1972'de AltÄ±n Portakal Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Karakter Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼"ne, "Bizim Aile" filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "YaÅŸar Usta" rolÃ¼yle de 1977'de Azerbaycan Film Festivali Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼'ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â UluslararasÄ± Ä°stanbul Tiyatro Festivali tarafÄ±ndan 2006'da verilen Onur Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ alan sanatÃ§Ä±, 2014'te 18. Afife Tiyatro Ã–dÃ¼lleri'nde Muhsin ErtuÄŸrul Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼'ne, 2015'te ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, 1980'de 40. sanat yÄ±lÄ±nÄ±, 1996'da AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinlikte ise 55. sanat yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±. Hayriye, Ferdi ve GÃ¼ner adlÄ± Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bulunan sanatÃ§Ä±ya, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 1998'de "devlet sanatÃ§Ä±sÄ±" unvanÄ± verildi.

Kendisiyle birlikte bir devri kapattÄ± 5 Ocak 2018'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren usta oyuncu, Harbiye Muhsin ErtuÄŸrul Sahnesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶renin ardÄ±ndan BakÄ±rkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki aile kabristanÄ±na defnedildi.Â Sinema oyuncusu Engin Ã‡aÄŸlar, Ã–zkul'un vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Atlas SinemasÄ± Ã¼zerindeki KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne'nin ilk aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda 'Ã‡ayhane' oyununda MÃ¼nir aÄŸabeyi seyretmiÅŸtim. Onun en iyi yÄ±llarÄ±ydÄ± ve sahnede ustalÄ±ÄŸÄ±nÄ± sergiliyordu. MÃ¼nir Ã–zkul, gerÃ§ekten Ã§ok iyi bir tiyatro oyuncusuydu. Sonra Ã§ok iyi bir sinema oyuncusu oldu. Beraber unutulmaz filmlerde oynadÄ±k ama onu Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'ndaki Mahmut Hoca rolÃ¼ zirveye Ã§Ä±kardÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Tiyatro ve sinema oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise Ã–zkul'a iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmede bulunmuÅŸtu: "Kendisiyle birlikte bir devri kapatÄ±yor. MÃ¼nir Ã–zkul, daha Ã§ok filmleriyle tanÄ±nÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sinema Ã§ok yaygÄ±n bir sanat ama MÃ¼nir Ã–zkul bence tiyatrocu olarak yaÅŸadÄ± ve hep gÃ¶zÃ¼ de tiyatrodaydÄ±. Ã–zellikle de geleneksel tiyatroya aÅŸÄ±k deÄŸil, hastaydÄ±. Onun, Haldun Taner'in 'Sersem KocanÄ±n Kurnaz KarÄ±sÄ±' oyunundaki, 'Perde' diye biten son tiradÄ± hiÃ§ unutulmaz. Sinemada meÅŸhur oldu ve Ã§ok insan onu sinemada tanÄ±dÄ± ama her an, her fÄ±rsatta tiyatro yaptÄ±. Ã–mrÃ¼nÃ¼n son dÃ¶nemlerinde de tiyatro yapÄ±yordu."