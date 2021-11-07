Kerem Bürsin: Türkiye’ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Prof. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorProf. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyor#Koronavirüs İlacı
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçına flaş uyarıTrabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'a flaş uyarı!#Beşiktaş-Trabzonspor
Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı#Lütfü Türkkan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Mektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü 250 yıllık yasak aşkMektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü! 250 yıllık yasak aşk#Marie Antoniette
Konser faciasında şoke eden detaylar Polisten iğneli sapık açıklamasıKonser faciasında şoke eden detaylar! Polisten 'iğneli' sapık açıklaması! #Travis Scott
ABDye gözdağı... Saniye saniye takip ettiABD'ye gözdağı... Saniye saniye takip etti!#Kuzey Kore
Efsane isimlerin başı büyük belada Yakayı ele verdilerEfsane isimlerin başı büyük belada! Yakayı ele verdiler#Wesley Sneijder
Fedin kararı piyasaları etkiledi Altın ve kripto paralarda son durumFed'in kararı piyasaları etkiledi! Altın ve kripto paralarda son durum#Altın
Irak Başbakanı Kazıminin evine drone ile saldırı İlk açıklama geldiIrak Başbakanı Kazımi'nin evine drone ile saldırı! İlk açıklama geldi#Irak
Uyuşturucu parasını böyle aklamışlar Zehir A.Ş.Uyuşturucu parasını böyle aklamışlar! Zehir A.Ş.#Uyuşturucu
Konuşmadığımız bir Beren Saatin dişleri kalmıştıKonuşmadığımız bir Beren Saat'in dişleri kalmıştı!#Beren Saat
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorumNeco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum#Neco
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Kerem Bürsin: Türkiye’ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

#Kerem Bürsin#Ezgi Avcı#UFC
Kerem Bürsin: Türkiye’ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

Kerem Bürsin, basketbol sevgisini ve dövüş sporlarına olan merakını anlattı. Anadolu Efes Stüdyo’nun bu haftaki bölümüne konuk olan oyuncu, “Amerika’dan Türkiye’ye dönmeseydim dövüş antrenörü olabilirdim” dedi.

Haberin Devamı

KEREM Bürsin, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan Anadolu Efes Stüdyo’nun bu haftaki bölümüne konuk oldu. Sunucu Ezgi Avcı’nın moderatörlüğünde, Zenit St. Petersburg maçı öncesindeki yayında soruları yanıtlayan Bürsin, “Amerika’dan Türkiye’ye gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız?” sorusuna şöyle dedi: “Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapardım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmasam da farklı pozisyonda yer alabilirdim. Örneğin UFC antrenörü olabilirdim. Zaten Türkiye’ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum.”

Kerem Bürsin: Türkiye’ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum


BASKETBOL BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün kendisi için anlamına ve meslek yaşamına da değinen Kerem Bürsin, “Hayatımın bir bölümü yurtdışında geçtiği için basketbol, hayatımda büyük bir yere sahip” diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALLERİM
Kerem Bürsin, gelecekle ilgili hayallerinden bahsetti: “Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurtdışına daha çok açılmak. Doğayla alakalı, pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmayı planlıyorum.”

Haberin Devamı

Gençlere başarılı bir kariyer tavsiyesinde bulunan Kerem Bürsin, “Öncelikle kendilerine inanmalarını öneririm. Ben de kariyerimin başında zorluklar yaşasam da kendime inanarak o zorlukları aşmayı başardım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Bürsin#Ezgi Avcı#UFC

BAKMADAN GEÇME!

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy