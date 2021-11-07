Kerem Bürsin: Türkiye’ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

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KEREM Bürsin, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan Anadolu Efes Stüdyo’nun bu haftaki bölümüne konuk oldu. Sunucu Ezgi Avcı’nın moderatörlüğünde, Zenit St. Petersburg maçı öncesindeki yayında soruları yanıtlayan Bürsin, “Amerika’dan Türkiye’ye gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız?” sorusuna şöyle dedi: “Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapardım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmasam da farklı pozisyonda yer alabilirdim. Örneğin UFC antrenörü olabilirdim. Zaten Türkiye’ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum.”



Anadolu Efes Spor Kulübü’nün kendisi için anlamına ve meslek yaşamına da değinen Kerem Bürsin, “Hayatımın bir bölümü yurtdışında geçtiği için basketbol, hayatımda büyük bir yere sahip” diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALLERİM

Kerem Bürsin, gelecekle ilgili hayallerinden bahsetti: “Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurtdışına daha çok açılmak. Doğayla alakalı, pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmayı planlıyorum.”

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Gençlere başarılı bir kariyer tavsiyesinde bulunan Kerem Bürsin, “Öncelikle kendilerine inanmalarını öneririm. Ben de kariyerimin başında zorluklar yaşasam da kendime inanarak o zorlukları aşmayı başardım” dedi.