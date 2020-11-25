Kayıp Şair'den dönem klibi
Birçok ünlü isim ile düet yapan Kayıp Şair Aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği “Sen” (Artık gelmesen de olur) isimli şiirine, bu kez de İki Gözüm Ahmet filmi başrol oyuncusu ve yorumcu Özgür Tüzer ile düet yaptı.
İlk kez bir şiire Dönem Klibi çekilmesine karar veren Kayıp Şair Şöyle konuştu “Ekibim ile içimize sinen çok güzel bir iş çıkarttık, Bu işi sıradan bir klip ile taçlandıramazdık o yüzden yönetmenim İbrahim Bülbül ile uzun süre üstünde çalıştık ve dönem klibi çekmeye karar verdik”.
Özgür Tüzer hem yorumculuğu hem de oyunculuğu ile klipte yer aldı. Isparta’da kalabalık bir ekiple çekimleri gerçekleşen klipte, kahramanlara hayat veren iki oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in en iyi okçusu “Saru Alp”i canlandıran Yücel Tok, bir diğeri ise Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Elif Doğan oldu…
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