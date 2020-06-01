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Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Kavuk kadın oyuncuya verilebilir

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Kavuk kadın oyuncuya verilebilir
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Geleneksel Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin simgesi olan İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu yeni sahibini arıyor.

Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'dan aldığı orta oyununun nişanesini sağlık sorunları nedeniyle devredeceğini açıkladı. 

"Kavuk bir kadın oyuncuya verilsin" kampanyası başlatan yönetmen Ezel Akay, "Kavuk, erkek oyuncular arasında elden ele geziyor. Bir sonraki kavuğun bir kadın oyuncuya devredilmesi en azından oyuncular arasında kadın erkek eşitliğinin olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu Nedim Saban, Instagram'da yayınlanan programında "İsmail Dümbüllü'nün kızıyla görüştüm. Kavuğun bir erkekte kalması gerektiğini düşündüğünü söyledi" açıklamasını yaptı. Yayına katılan Derya Baykal, Münir Özkul'un Ferhan Şensoy'a kavuğu devrettiği dönemde Erol Günaydın'ın da kendisine bir kavuk armağan ettiğini ve bunu bir kadın sanatçıya devretmek istediğini söyledi.

Kavuğu kime devredeceğini sır gibi saklayan Rasim Öztekin, "Kavuk bir kadın oyuncuya verilebilir, neden olmasın" demekle yetindi.

 

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