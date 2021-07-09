Duymayan kaldı mı?

İşte evlenen ünlüler...

Müzik dünyasında son dönemin en gözde isimlerinden kendisi gibi sesi de tatlı Zeynep bastık 3 yıldır menajeri olan Tolga Akış’la dünya evine girdi! Alaçatı’da bir otelin bahçesinde yapılan düğün, tam anlamıyla yıldızlar geçidi gibiydi. En son bu kadar ünlüyü bir arada Altın Kelebek Ödülleri’nde görmüş olabiliriz.

İsmail Ege Şaşmaz evlendi!

Konu hazır düğünden açılmışken, Zeynep Bastık’la aynı gün evlenen başka bir ünlünün düğününe gidiyoruz şimdi de.

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve uzun zamandır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Hande Ünal’la evlendi. Çift Manisa’da evlerinin bahçesinde yakın arkadaşları ve ailesiyle kır düğünü yaptı.

Her iki çifte de mutluluklar dileriz!

Bodrum’da 8 litre su 960 TL!

8 litre su 960 tl desek inanır mısınız? Kulağa çok uçuk geliyor ama ne yazık ki gerçek. Kelebek yazarlarımızdan Orkun Ün, son köşe yazısında tam olarak bu konuya değinmiş. Biliyorsunuz yıllardır Bodrum’daki beachlerin bu tarz fiyatlarını daha önce de duymuştuk. Lahmacundu, ayrandı.. Hatta hatırlarsınız 2015 yılında dünyaca ünlü model Kate Moss!a, Bodrum’da bir mekanda arkadaşlarıyla 4 Kişilik pide-salata-şarap için 7 bin lira hesap gelmişti. Kate Moss’ta tüm eleganlığını bir kenara bırakıp hesaba itiraz etmişti.

Her neyse gelelim Orkun Ün’ün yazısına. Orkun bey diyor ki; Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var. Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.

Ama su bu su! Bildiğimiz su! Hem de 0.33’lük. Tanesine 40 TL yazmışlar. 33’lük suyun (yani tek elimizin baş ve işaret parmağıyla tutabildiğimiz) o ufacık suyun 24 tanesine 960 TL yazmışlar. E gerçekten de biraz insaf ama.

Ajda Pekkan’ın fotoşopla imtihanı…

Süperstarımız, biricik Ajda Pekkan’ımız… Tamam fotoşop olur anladık da, bu kadar olur mu bilemedik.

Ajda hanım geçtiğimiz günlerde Bodrum-Yalıkavak’ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan yüksek doz fotoşop dikkat çekti. Sosyal medyada kullanıcılar Ajda Pekkan’ı tanıyamadı doğal olarak. Yani ne yalan söyleyelim biz bile tanımakta zorlandık.

Sharon Stone’un kendinden 38 yaş küçük sevgilisi!

Güzeller güzeli 63 yaşındaki Stone'un, kendisinden 38 yaş küçük rapçi RMR ile birlikte olduğu iddia edildi. Madonna’dan alışıktık bu tarz haberlere, fakat bu kez Sharon Stone’dan gelince biraz şaşırmadık değil.

Bakar mısın Sharon Stone’un yanında kar maskesiyle nasıl da garip durmuş.

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