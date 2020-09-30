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Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Hira Koyuncuoğlu Kapadokya’da at binmeyi öğreniyor

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Hira Koyuncuoğlu Kapadokya’da at binmeyi öğreniyor
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“Maria ile Mustafa” dizisinin Nisan’ı Hira Koyuncuoğlu, binicilik dersi almaya başladı.

Dizi için bir süredir Kapadokya’da bulunan genç oyuncu, çekimlerden bulduğu her fırsatta soluğu çok sevdiği atların yanında alıyor.

Hira Koyuncuoğlu Kapadokya’da at binmeyi öğreniyor


iRobot'la bir haftanın ardından Geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde ev temizliğine en uzun arayı vermiş kişiyi aradığımız bir sokak röportajı gerçekleştirmiştik. Yoğun iş temposu sebebiyle 20 gündür evini temizleyemediğini aktaran Görkem'in evine iRobot Roomba'yı yolladık ve Roomba ile geçen bir haftanın ardından deneyimlerini dinlemek için onu ziyaret ettik. (Sponsorlu İçerik)
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