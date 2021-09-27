Gülsin Onay, Bodrum'da gün batımına karşı verdiği piyano resitaliyle büyüledi

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Milliyet Sanat, 49. yılında çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

“Harika çocuk” olarak başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdüren Gülsin Onay’ın Milliyet Sanat’ın ev sahipliğinde verdiği resital, 25 Eylül 2021 Cumartesi akşamı Bodrum Manastır Hotel & Suites’de gerçekleşti. Sanatçı, Alper Saldıran, Fethi Karaduman, Eren Levendoğlu, Barış Bağcı ve Seval Uğur Mutlu gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen resitalin repertuarında Beethoven Sonat “Ay Işığı”, Chopin op.58 si minör Sonatı ve Adnan Saygun 2 prelüd op.45 adlı eserlerine yer verdi.

Usta sanatçı Gülsin Onay, resital sonrası duygularını “Benim için olağanüstü bir akşam oldu. Dünyada Saint Petersburg Filarmoni gibi akustiği çok iyi salonlar var. Viyana, Münih, Berlin gibi pek çok salonda da çaldım. Ve bazen o akustiğin içindeki seslerin yaşarken dinleyicilerin sessizliği olur. O sessizlik açıkhavada normalde olmayabilir. Fakat bu akşam aynı oradaki salonlar kadar müthiş bir sessizlik ve dinleyicinin inanılmaz bir konsantrasyonu vardı. Notaları benimle yaşamaları beni o kadar mutlu etti ki... Bu benim için ilk diyebilirim. Muazzam bir beraberlik vardı. Sanki müziğin ruhu hepimizde yaşadı. Herkes müziğin seyahatine beraber çıktı. Gelen herkes, Milliyet Sanat’ın 49 yıllık o zengin sanat birikimini takip edenler, bilenler, hissedenlerdi. Ve herkes sanat süzgeçinden geçti. Milliyet Sanat’ın ilk sayılarından itibaren bu değerli dergide yer aldım. O günden bu yana ülkemiz için kültür ve sanatı önemli bir sözcü olarak yaşatıyor.” cümleleriyle dile getirdi.