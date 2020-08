Bu yıl 20. kez düzenlenecek olan yarışmanın elemelerinin 2.durağı İzmir'den sonra İstanbul oldu. İstanbul’daki elemelere ilgi büyüktü.

Miss&Mr Model of Turkey yarışmasının kurucu Başkanı Akif Örük'ün jüri başkanı olduğu yarışmanın İstanbul Florya Crowne Plaza Otel'de düzenlenen seçmelerine yüzlerce aday katıldı





Tasarımcı Niyazi Erdoğan ve Gökhan Yavaş, stylist Erdal Güvenç, makyaj sanatçısı Sümeyye Selamet, oyuncu koçu Emrah Yıldız, güzellik koçu Yaren Yıldız, Miss & Mr Model Of Turkey 2019 İkincisi Batuhan Sel, Miss & Mr Model of Turkey 2019 Birincisi Ali Öner, Miss & Mr Model of Turkey 2019 Birincisi Çağlar Pekmezci, Miss & Mr Model of Turkey 2018 İkincisi Doğa Ekin Yavuz'dan oluşan jüri, 4 4 54İstanbul'dan yarışmaya başvuran geleceğin modelleri arasında seçim yapmaya çalıştılar.







Gökhan Keser, Ece Begüm Yücetan, Hilal Altınbilek, Şükran Ovalı ve daha birçok ismi Türkiye’ye kazandıran yarışmanın final gecesi, pandemi kurallarına uygun bir şekilde 17 eylül akşamı gerçekleşecek.