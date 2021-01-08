Filiz Akın: Haluk Bilginer ve Nuri Bilge Ceylan’ı beğeniyorum
YEŞİLÇAM’ın usta isimlerinden Filiz Akın, Ted Üniversitesi’nin çıkardığı TEDUTimes gazete-sinin dördüncü sayısına röportaj verdi. Usta oyuncu, “Yeni dönem Türk sinemasında yer alan hangi sanatçıları beğeniyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok isim var. Hepsi de ayrı ayrı projelerin yenisi çıktıkça daha ön plana geçiyorlar. Ama aklıma ilk gelen; oyunculardan Haluk Bilginer ve yönetmen olarak da Nuri Bilge Ceylan.”
SİNEMA KONUSUNDA
İÇİMDE UKDE KALMADI
FİLİZ Akın, 120’ye yakın filmde rol aldıktan sonra sinemayı neden bıraktığını şöyle açıkladı: “Kendime göre tam sinemada en anlamlı dönemimi yaşıyordum ki hayatımıza televizyon girdi. Büyük bir tutku ve tiryakilikle bize bağlı olan insanlar bu yeni oyuncağın karşısında büyülendiler, evden çıkmaz oldular. İzleyicinin adeta sinema ile göbek bağı koptu. Yapımcılar piyasadan çekildi. Kimisi cinsel içerikli filmlere ya da şarkıcılarla çekilen konser niteliğindeki melodramlara yöneldi. Bu belirsiz süre içinde sinema beni bırakmadan ben onu bırakmak istedim. İçimde ukde olacak bir şey hiç olmadı.”
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