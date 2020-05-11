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Eserlerim beni yaşatacak
Los Angelas’ta yaşayan Gökhan Özen, bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Özen fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Bir gün bedensel olarak bu dünyadan göçeceğim de biliyorum. Bu yüzden dünyevi hırslarımı bırakalı uzun zaman oldu. Kendime zaman ayırıyorum. Şarkılarımı sizlerle paylaştığım sürece de bu dünyada içim rahat. Çünkü biliyorum ki o eserler beni ilelebet yaşatacak!”
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